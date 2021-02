Le smartphone de plus en plus populaire pour les achats en ligne en France

Ce n'est une surprise pour personne : le téléphone portable prend de plus en plus d'importance dans la vie de tous les jours, notamment grâce à la possibilité de l'utiliser n'importe où, n'importe quand, mais aussi à la présence de nombreux services.



Un secteur qui n'échappe pas au reste, c'est le commerce en ligne, avec toujours plus d'achats effectués via nos smartphones.

Les consommateurs français achètent de plus en plus via leurs smartphones

Si l'ordinateur reste le moyen le plus utilisé pour effectuer des achats en ligne, avec 75% des suffrages selon une récente étude menée par OpinionWay, le téléphone portable gagne petit à petit du terrain. Il faut dire que ce dernier permet un achat de n'importe où, que ce soit dans les transports en commun, dans un bar ou... aux toilettes.



Ainsi, sur les 75% proclamant vouloir privilégier l'ordinateur pour le commerce en ligne, 48% utilisent également leur smartphone et 25% leur tablette. Ainsi, 18% des Français affirment utiliser le téléphone portable pour faire leurs courses au moins une fois par mois, suivi de l'achat de vêtements pour 15% des interrogés et 14% pour le e-commerce généraliste.



Une tendance logique, appuyée par le côté pratique, mais également la facilité de paiement, la présence des cartes de fidélité et les applications mobiles dédiées. Le sondage nous apprend aussi que 38% des participants ont l'habitude de payer sans contact.