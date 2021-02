Unc0ver : démo d'un jailbreak iOS 14 sur iPhone 12 Pro Max !

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Medhi Naitmazi

2

Si vous lisez notre alternative iPhoneTweak, vous savez déjà que Pwn20wnd a réussi à jailbreaker un iPhone 12 Pro Max sous iOS 14 avec l'outil Unc0ver. Mais pour les autres, voici une session de rattrapage. Le développeur / hacker a réussi le tour de force de déverrouiller la dernière version majeure du système d'exploitation mobile d'Apple et d'y installer Cydia.



Publicité

Bonne nouvelle pour le jailbreak iOS 14 avec Uncover

Pour partager la bonne nouvelle, Pwn20wnd a publié une série de tweets expliquant l'avancement du projet qui pourrait rapidement se transformer en mise à jour d'Unc0ver 6.0 pour les utilisateurs sous iOS 14. Bien évidemment, ce jailbreak serait alors utilisable sur tous les iPhone et iPad, y compris avec la puce A14, alors que le concurrent checkra1n se contente de déplomber les mobiles Apple jusqu'à l'iPhone X.

Cydia is looking good on iPhone 12 Pro Max. #unc0ver — @Pwn20wnd (@Pwn20wnd) February 25, 2021

Stable kernel r/w technique for iOS 14. Useful to researchers.https://t.co/EBp03RMc7x — pattern-f (@pattern_F_) February 25, 2021

System-wide tweak injection is fully working on A14. #unc0ver — @Pwn20wnd (@Pwn20wnd) February 25, 2021

We wrote our own exploit based on CVE-2021-1782 for #unc0ver to achieve optimal exploit speed and stability. — @Pwn20wnd (@Pwn20wnd) February 25, 2021

En moins d'une heure, Pwn20wnd a non seulement fait la démonstration qu'il n'avait rien perdu de son talent, mais en plus, que le jailbreak était déjà fonctionnel avec l'injection de tweaks. Un jailbreak complet pour iOS 14 et iPadOS 14.



Pour y parvenir, le développeur a eu recours à l'aide Jake James (@Jakeashacks) afin de créer leur propre exploit, basé sur la même vulnérabilité que cicuta_virosa (soit la vulnérabilité CVE-2020-1798). Le but était de le rendre plus rapide et plus stable.

Un Jailbreak iOS 14 imminent ?

Vue la réputation de pwn20wnd, il y a de fortes probabilités pour que nous ayons une mise à jour de Unc0ver dans les prochains jours. Qui parie sur Unc0ver 6.0 bêta ? Et qui attend surtout le jailbreak grand public de pied ferme ?