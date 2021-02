Facebook lance son assistant vocal "Hey Facebook" sur ses appareils

Facebook a tout de même précisé que cette fonctionnalité était désactivée de base et qu'il fallait donc l'activer sois même. Voilà une bonne nouvelle pour les utilisateurs des produits Facebook même si les multiples scandales autour de la protection des données feront sûrement réagir certains qui déconseilleront d'utiliser l'assistant vocal Facebook. Source

Facebook va introduire son propre assistant vocal sur ses appareils compatibles. Via sa gamme d'écrans intelligents et tablettes nommée Portal ou encore son casque de réalité virtuelle l'Oculus Quest, le géant américain va démocratiser le "Hey Facebook" qui remplacera le "Hey Portal" . Pour ce qui est du casque VR par exemple, dès aujourd'hui, les utilisateurs peuvent utiliser ce nouveau système main libres pour effectuer des demandes telle que "Hey Facebook, fait moi voir qui est en ligne" ou encore "Hey Facebook fait un enregistrement vidéo" .

