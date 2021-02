BARS : une nouvelle application Facebook pour créer et partager des raps

Bien que Facebook passe son temps à critiquer les nouvelles mesures prises par Apple sur son App Store, il semblerait que la plateforme de téléchargement d'apps soit primordiale pour le géant des réseaux sociaux. Une nouvelle fois, la firme de Mark Zuckerberg tente le coup sur cette dernière avec une nouvelle application.



Portant le nom de BARS - Rapper's Delight (v4.13, 6 Mo, iOS 13.0), l'application s'adresse aux personnes voulant créer et partager des raps. Elle a été développée par une équipe de rappeurs pendant la pandémie.

BARS : une nouvelle application signée Facebook

L'équipe NPE, qui fait partie de Facebook, a présenté aujourd'hui une application iPhone expérimentale appelée BARS. On parle d'une plateforme qui fournit un moyen rapide et facile de créer et de partager des raps en utilisant des rythmes créés par des professionnels.

Quand tu veux sortir tes rimes,

Et que tu n’as aucun moyen d’obtenir du temps en studio,

Alors rejoins BARS,

Et montres au monde ton style de rap.



Les utilisateurs peuvent sélectionner des centaines de rythmes, puis enregistrer une vidéo avec leurs propres paroles. Les vidéos enregistrées avec l'application peuvent durer jusqu'à 60 secondes et peuvent être envoyées vers différents réseaux sociaux.



Un mode défi intégré à l'application permet aux utilisateurs de jouer à un jeu avec des mots suggérés automatiquement.



Pour le moment, BARS n'est disponible qu'aux États-Unis.

