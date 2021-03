Un opérateur américain conseille de désactiver la 5G

Un opérateur américain a fait le buzz ce week end en expliquant que pour économiser de la batterie, il serait préférable de désactiver la 5G.

Un tweet assez inattendu



Depuis plusieurs mois, la 5G tente de s'implanter un peu partout dans le monde (chaque pays à son rythme) mais visiblement il y a quelques soucis récurrents. Le premier concerne l'écologie, plusieurs manifestants dans certains pays dont le nôtre jugent cette technologie néfaste pour l'humain. L'autre problème dont on entend très souvent parler c'est sur la batterie d'un smartphone équipé d'une puce 5G qui fond comme neige au soleil.

Sur ce deuxième point, voilà un tweet plutôt insolite de la part de Verizon qui aurait trouvé la solution miracle (humour). De manière très sérieuse, Verizon (opérateur téléphonique américain), vient de conseiller via son compte officiel Twitter de désactiver la 5G et d'activer la 4G pour économiser de la batterie.



Vous vous en doutez, les moqueries n'ont pas tardées à pleuvoir en dessous de ce tweet, il a donc logiquement été supprimé quelques heures plus tard. Il est évident que pour un opérateur qui tente à tout prix de vendre des smartphones et des forfaits 5G, ce tweet qui indique que ce n'est finalement pas si génial paraît un peu mal placé.