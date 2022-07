Les services secrets américains veulent désactiver iMessage pour les agents

À la suite des émeutes du 6 janvier 2021 au Capitole, les services secrets ont été vivement critiqués pour avoir perdu des SMS envoyés faisant mention de l'attaque, ce qui pourrait constituer une violation des lois fédérales américaines sur la conservation des documents. Mais les textos ne sont pas les seuls éléments manquants, les communications par iMessage le sont également.

La faute à iMessage ?

Selon le média Politico, les services secrets avancent que l'une des raisons pour lesquelles cela s'est produit est que leurs systèmes de sauvegarde automatique ne pouvaient pas accéder aux iMessages, ces derniers étant stockés de manière chiffrée sur l'iPhone.



D'après le rapport, au moment de l'attaque, la CIA ou USSS (l'agence en charge n'est pas précisée) était en train de passer à un nouveau système de gestion et de déploiement des appareils mobiles. Ce système - dit MDM pour Mobile Device Management - stocke et sauvegarde automatiquement les données dans un endroit centralisé, comme les courriels et les photos. Cependant, iMessage est stocké en local sur l'appareil de manière chiffrée, de sorte que le système centralisé ne peut pas y accéder.



Sans une sauvegarde manuelle des iPhone des agents avant la réinitialisation, toutes les communications par iMessage ont été effacées. Ce qui pose un énorme problème pour l'enquête, mais aussi dans la confiance de l'opinion envers ce service qui est en charge des enquêtes les plus sensibles.

Le choix facile

Pour ne plus reproduire ce genre d'erreur, l'agence envisage tout simplement de désactiver entièrement iMessage sur les appareils des agents. C'est exactement ce qu'a fait la Maison Blanche avec ses équipes par exemple.



Reste à savoir si les communications entre les agents autour du 6 janvier 2021 auraient vraiment pu aider l'enquête... Quant aux SMS perdus, ce serait en raison de défaillances techniques et organisationnelles dixit les services secrets.



Profitons enfin de cet article pour rappeler les nouveautés iOS 16 dans iMessage.