Voiture électrique : 28% des Américains n'en veulent pas, mauvaise nouvelle pour Apple !

Les voitures électriques sont-elles l'avenir ? Pour beaucoup de personnes, la réponse est évidente, l'automobile sera uniquement électrique dans un futur lointain. Cependant, pour d'autres, un véhicule électrique est inenvisageable, au point où ils excluent complètement l'hypothèse d'investir dans ce type de voiture. Apple qui s'apprête à arriver prochainement sur le marché risque d'avoir énormément de travail pour convaincre les Américains...

La logistique, l'autonomie et la recharge sont les points qui inquiètent le plus

Selon une récente étude, plus d'un quart des Américains estiment qu'ils n'achèteront pas de véhicule électrique maintenant ou plus tard. Si l'on considère qu'Apple travaillerait sur sa propre voiture électrique, c'est une terrible nouvelle pour le géant californien. Car, en plus d'arriver sur un marché où Tesla est en position de leadership, Apple va devoir convaincre également les Américains réticents à l'électrique pour leur véhicule du quotidien.



Seulement 14 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles pourraient certainement acheter ou louer un véhicule électrique à l'heure actuelle, tandis que 22 % ont affirmé qu'elles "envisageraient fortement" de le faire. Le tiers restant des sondés a répondu qu’ils "pourraient envisager" un tel changement. Les dirigeants de l'étude ont remarqué une tendance favorable à l'électrique chez la jeune génération.

Cette étude pourrait être très intéressante pour Apple, car le géant californien peut rapidement détecter les préoccupations des Américains envers les véhicules électriques et travailler sur les points qui dissuadent de prendre l'initiative d'opter pour l'électrique.



Divers facteurs contribuent au manque d'intérêt des gens, le principal étant les problèmes de recharge. Selon les résultats de l'étude, 61% des personnes interrogées ont déclaré que les difficultés de recharge étaient la principale raison pour laquelle elles ne voulaient pas d'une voiture électrique. Les Américains ont peur de ne pas trouver de stations où procéder à la recharge, n'ont pas envie de prendre trop de temps à attendre pendant la phase de charge...

Parmi les autres raisons, on retrouve :

L'autonomie

Le coût élevé des véhicules électriques en général

L'entretien du véhicule

Les dépenses après l'achat

Vous l'aurez compris, Apple va arriver sur un marché dominé par Tesla et où des dizaines de millions d'Américains (et de personnes dans le monde) ne sont pas du tout convaincus par ce type de véhicules pourtant très populaire aujourd'hui.

Cependant, cela n'arrêtera pas la firme de Cupertino, Apple a révolutionné des marchés une multitude de fois et a persuadé des millions de personnes d'adopter ses produits, là où personne ne pensait que cela serait possible.



Selon les dernières indiscrétions, Apple travaillerait toujours sur son Apple Car, un véhicule entièrement électrique avec une connectivité poussée au maximum pour les produits Apple.

S'il est difficile de communiquer une date approximative, on peut s'attendre à une annonce et un lancement de l'Apple Car vers 2025 ou plus.



Source