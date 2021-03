Piaggio, Yamaha, Honda et KTM unis pour une batterie de moto interchangeable

Il y a 40 min

Alban Martin

1

Piaggio Group a annoncé aujourd'hui que la société avait signé une lettre d'intention avec KTM, Honda et Yamaha, afin de créer un consortium de batteries échangeables pour les motos et les véhicules électriques légers.



Contrairement aux voitures, les motos électriques sont encore très rares.

Publicité

Quatre grandes marques de moto main dans la main



Contrairement à l'automobile où la guerre fait rage, les fabricants de moto unissent leurs efforts afin de standardiser les normes des batteries des deux-roues électriques. Le but est de les rendre interchangeables entre les différentes marques, de mieux gérer leur cycle de vie et de réduire les coûts de production.

Aussi, dans le cadre de l'Accord de Paris sur le climat et de la transition vers l'électromobilité, les membres fondateurs du Consortium estiment que cela conduira à un raccourcissement du temps de charge et à la diminution des coûts des véhicules et des infrastructures. Une réponse aux principales préoccupations des clients concernant l’avenir de l’électromobilité.

L'objectif du Consortium sera donc de définir les spécifications techniques normalisées du système de batterie interchangeable pour les véhicules appartenant à la catégorie L : cyclomoteurs, motos, tricycles et quadricycles. En travaillant en étroite collaboration avec les parties prenantes intéressées et les organismes de normalisation nationaux, européens et internationaux, les membres fondateurs du Consortium seront impliqués dans la création de normes techniques internationales.

Le consortium débutera ses activités en mai 2021. Les quatre membres fondateurs encouragent toutes les parties prenantes intéressées à se joindre à la coopération pour enrichir l'expertise du consortium. On imagine que d'autres grands noms comme Triumph, Ducati, Suzuki et Kymco pourraient rejoindre l'initiative.



A noter qu'à date, les deux-roues électriques représente une part infirme du marché. On compte environ 14 000 unités vendues sur un marché de plus de 275 000 véhicules en 2020, soit 5%. Vous trouvez que c'est une bonne idée ?



PS : Piaggio Group regroupe Piaggio donc, mais aussi Vespa, Gilera, Moto Guzzi et Aprilia.