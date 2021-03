Perseverance : le rover de la NASA alimenté par un processeur iMac G3

Si vous avez suivi les informations de ces dernières semaines, vous devez certainement savoir que la NASA a fait un grand pas dans le cadre de sa mission Mars 2020. En effet, le rover Perseverance est arrivé à destination deux semaines en arrière, avec l'objectif de nous en apprendre un peu plus sur cette dernière.



Mais, fait insolite, le véhicule qui a atteint la planète rouge le 18 février est alimenté par un appareil que l'on connaît bien : un processeur PowerPC 750, autrement dit, le même que celui des iMac G3 de 1998.

Perseverance embarque un processeur PowerPC 750

Selon nos confrères de New Scientist, le rover Mars Perseverance utilise le PowerPC 750 que l'on pouvait notamment retrouver dans les iMac G3, fameux ordinateurs transparents et colorés. On parle d'un processeur monocœur à 233 MHz avec 6 millions de transistors, totalement dépassé maintenant.



Alors, pourquoi il a sa place à l'intérieur du rover ? Tout simplement grâce à la fiabilité puisque celui-ci peut supporter de 200 000 à 1 000 000 Rads et des températures comprises entre -55 et 125 degrés Celsius.



Une aide bienvenue sur Mars, qui n’a pas le même type d’atmosphère que la Terre. Comme quoi, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs confitures.