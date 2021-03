Bon plan : une enceinte Bluetooth à installer sous la douche à -45%

Julien Russo

Dans la vie il y a des choses dont nous n'avons pas besoin, mais ce qui est surprenant c'est que dès qu'on les voit on ne peut pas s'empêcher de les acheter. Le produit qu'on va vous présenter ci-dessous résume parfaitement cette phrase ! Le fabricant Donerton propose une enceinte Bluetooth à installer sous la douche, dans une cuisine ou proche d'une piscine à -45%, les avantages sont nombreux et c'est parfait pour bien commencer la journée.

L'enceinte Bluetooth étanche

Cela vous est-il déjà arrivé d'avoir envie d'écouter votre playlist Apple Music le matin sous la douche avant de partir au travail ? L'une des possibilités est bien évidemment de lancer une musique sur son iPhone et de le poser à côté. Cependant, il y a mieux comme technique pour apporter un petit plus à son réveil le matin. La marque Donerton propose une enceinte Bluetooth et étanche qui peut se connecter à votre iPhone ou tout autre appareil compatible Bluetooth.

Cette petite enceinte diffuse un son stéréo à 360 degrés (avec la technologie TWS) et propose également une étanchéité IP7, ajoutez à cela une ventouse qui peut adhérer aux murs, au verre lisse, au côté d'une baignoire ou à n'importe surface plate !

Niveau autonomie, l'enceinte est capable de gérer jusqu'à 7 heures de lecture en continu, elle se recharge via un câble USB (qui est fourni dans le pack).

Au niveau de l'interface, pas de commandes vocales, mais des boutons pour interagir avec l'enceinte. Vous trouverez un bouton ON/OFF, deux boutons pour gérer le volume, un bouton play/pause, un mode verrouillage...

Donerton a également intégré les radios FM, vous pourrez utiliser votre enceinte sans la connecter à votre smartphone. Niveau design, l'enceinte est ronde, petite et possède un éclairage LED avec plusieurs couleurs.



Proposée normalement au tarif de 49,99€, l'enceinte de Donerton est actuellement en promotion sur Amazon au tarif de 28,04€ pour une durée limitée. Si vous êtes abonné Amazon Prime, vous allez pouvoir profiter de la livraison en 1 jour ouvré.