Xiaomi lance ses Redmi Note 10 Pro / 10S / 10 et 5G

Il y a 3 heures

Alban Martin

Réagir

Xiaomi vient de lever le voile sur 4 smartphones en même temps, une tendance que l'on retrouve de plus en plus comme chez Samsung, Huawei ou Apple qui multiplient les variantes. Il s'agit cette fois des Redmi Note 10 qui vont du modèle 5G au modèle Pro avec des prix très compétitifs.

Publicité

Redmi Note 10 et 10S : suffisant ?

Commençons par les Xiaomi Redmi Note 10 et Redmi Note 10S qui se placent dans le coeur de gamme avec la même taille que le Redmi Note 10 Pro mais sans l'écran 120 Hz. Ils restent sur 60 Hz comme les iPhone 12 d’Apple.

© Xiaomi Redmi Note 10

© Xiaomi Redmi Note 10S

Une histoire de puce

La différence entre les deux smartphones est très ténue et se trouve simplement dans la partie processeur. Le Redmi Note 10S intègre la nouvelle puce MediaTek Helio G95 qui se compose de deux cœurs Cortex-A76 cadencés à 2,05 GHz et de six cœurs Cortex-A55 à 2,0 GHz. Le GPU est Mali-G76 MC4 d'ARM cadencé à 900 MHz.



Sur le Redmi Note 10, c'est le nouveau SoC Qualcomm Snapdragon 678 qui a été choisi, lui qui remplace le Snapdragon 675, toujours gravé en 11 nm. Cadencé à 2,2 GHz, il est accompagné d’un circuit graphique intégré GPU Adreno 612. Une différence finalement assez minime mais qu'il conviendra de vérifier dans les jeux 3D et apps gourmandes.



Petite mesquinerie du côté du modem puisque les deux smartphones se contente de la 4G+ alors que la version d'en-dessous hérite de la 5G (en faisant d'autres concessions).

Publicité

La belle dalle

Côté écran, il s'agit de la même dalle AMOLED de 6,67 pouces que le Redmi Note 10 Pro avec un poinçon, un lecteur d'empreintes sur le côté et une charge rapide à 33 W pour une batterie de 5000 mAh. Sauf qu'ici, point de 120 Hz mais la même protection Gorilla Glass 5.

Un appareil photo de luxe

Finalement, et comme souvent, la partie photographie reste la plus intéressante avec ici quatre caméras à l’arrière. Si cela ne servira pas à tous les utilisateurs, vous avez une caméra ultra grand-angle de 8 mégapixels accompagnée par un capteur macro de 2 mégapixels, un capteur de profondeur de 2 mégapixels et un capteur principal.

Cette dernière est de 64 mégapixels sur le Redmi Note 10S et de 48 mégapixels sur le 10.



Côté vidéo, les deux Android sont équipés des mode time lapse, slow motion, night et ralenti.

Redmi Note 10 Pro : le meilleur de la gamme ?

Xiaomi a donc dégainé un Redmi Note 10 Pro, un téléphone milieu de gamme qui affiche de beaux arguments avec écran AMOLED 120 Hz et un capteur photo principal de 108 mégapixels.

Publicité

© Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Même look, mais en mieux

Si le design est quasiment identique, la dalle est donc rafraîchie à 120 Hz pour améliorer l'expérience en jeu et en vidéo. De même, les photographes trouveront dans ce modèle un surplus de détails et de puissance.



Pour cela, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro intègre un capteur principal de 108 mégapixels qui, en configuration par défaut, proposera des clichs de 12 mégapixels en fusionnant neuf pixels en un pour mieux capter la lumière. C'est le mode Deep Fusion d'Apple. Les autres capteurs progressent légèrement comme en atteste le macro qui grimpe de 2 à 5 mp ou l'ultra-grand angle qui affiche 118 degrés.

La puce de Qualcomm

Côté performances, le Redmi Note 10 Pro est équipé d'un SoC un Snapdragon 732G de Qualcomm qui, permet de profiter des derniers jeux vidéo tout en limiant la consommation d’énergie. L'autonomie devrait donc être à la hauteur, d'autant que le constructeur chinois a prévu une batterie de 5020 mAh qui se recharge via un bloc 33 W livré avec l’appareil. Mais encore une fois, le Redmi Note 10 Pro ne propose pas de modem 5G.

Un mot sur le Redmi Note 10 5G

Un peu à part, on trouve le quatrième modèle, le Redmi Note 5G. Il s'agit d'un hybride qui affiche un SoC MediaTek Dimensity 700 gravé en 7 nm compatible 5G, ainsi qu'une dalle en 90 Hz mais qui fait l'impasse sur l'OLED pour rester sur du LCD. En contrepartie, l'écran de 6,5 pouces utilise la technologie AdaptiveSync DotDisplay avec un taux de rafraichissement variable entre 30 et 90 Hz selon les besoin. De même, la partie photo est identique au Redmi Note 10 classique.



Une sorte de compromis pour celles et ceux qui cherchent avant-tout la 5G.



Prix et date de sortie des Redmi Note 10

En attendant les prix pour la France qui seront officialisés le 16 mars prochain. Xiaomi a expliqué que les nouveaux Redmi Note 10 seront vendus en trois configurations à chaque fois : 6 Go/64 Go, 6 Go/128 Go et 8 Go/128 Go.



Les tarifs américains sont les suivants :

Redmi Note 10 à 199 dollars en version 4/64 Go, 229 dollars pour la version 128 Go de stockage

Redmi Note 10S à 229 dollars en version 6/64 Go, 249 dollars en 6/128 Go et 279 dollars en 8/128 Go.

Redmi Note 10 Pro à 279 dollars, 299 dollars en 6/128 Go et 329 dollars en 8/128 Go.

Redmi Note 5G : prix non communiqué.

Nous mettrons à jour l'article lors de la sortie. En attendant, regardez la keynote de Xiaomi en vidéo :