Plex est disponible dans l'application Apple TV

Il y a 1 heure

Julien Russo

1

Tout a commencé avec une bêta, puis vu le succès de l'intégration, Apple et Plex ont décidé d'aller plus loin. Les utilisateurs de l'application Apple TV vont dès maintenant pouvoir retrouver des contenus de Plex, cependant tous les contenus ne seront pas accessibles ! Découvrez en quoi consiste l'accord passé entre Plex et Apple.

Apple TV x Plex

L'application Apple TV est tellement devenue utile et indispensable quand vous détenez le petit boitier connecté d'Apple !

Dans cette application vous retrouvez tous les contenus de plusieurs services de streaming, comme les films et séries d'Amazon Prime Vidéo, d'Apple TV+ ou encore de Disney+. La magie de cette app, c'est de tout regrouper au même endroit.



Plex vient officiellement d'être intégré dans l'application Apple TV. Vous allez pouvoir retrouver les films, séries et documentaires accessibles gratuitement sur Plex. En effet, depuis plusieurs mois, l'entreprise s'est lancée dans le streaming pour venir concurrencer les autres géants du secteur.

Sans surprise, comme il s'agit d'un service sans abonnement payant, il n’y a pas de contenus originaux. Mais tout de même, l'app propose des productions de Warner Bros, MGM, Lionsgate, Legendary, Magnolia Pictures et Crackle.

Il y a déjà des films très populaires de disponibles comme : Wild Card, District 9, Concussion, Arrival, Annie, The Other Guys, Colombiana, Keanu...

L'avantage d'avoir Plex dans Apple TV, c'est que vous allez pouvoir avoir des recommandations, une possibilité de reprendre le programme à l'endroit où vous avez quitté, l'ajout des épisodes dans la file d'attente "À suivre"...

Tout sera mélangé aux autres contenus que vous retrouvez sur les services de streaming.

Le système que propose Apple est un véritable succès que ça soit sur tvOS ou sur les smart TV où l'app Apple TV est aussi disponible.

L'intégration de Plex va-t-elle comprendre les films et séries stockées ?

Avec Plex, vous avez la possibilité de demander à l'application de créer un chemin direct vers un ou plusieurs dossiers sur votre Mac/PC où se trouvent des films et séries. Cela fonctionne aussi avec un NAS.

Malheureusement, vous ne retrouverez pas ces contenus dans l'application Apple TV. Un employé de Plex a expliqué que techniquement cela n'était pas réalisable, non pas à cause d'un problème lié aux téléchargements illégaux, mais plutôt parce que dans l'accord entre Apple et Plex, l'app doit fournir tous les films et séries qu'elle détient. Cependant, Plex a une politique de confidentialité qui consiste à ne pas regarder ce que vous mettez dans votre médiathèque personnelle.



Plex sur Apple TV est disponible depuis hier, il vous suffit de mettre à jour l'application Plex sur tvOS pour voir un message vous invitant à lier l'app à celle d'Apple.