Elle est bloquée depuis 6 mois sur iCloud à cause de son nom

Il y a 5 heures (Màj il y a 3 heures)

Medhi Naitmazi

4

Une faille dans la conception d'iCloud semble avoir empêché une utilisatrice d'accéder à son compte sur le site iCloud, en raison de l'interprétation de son nom de famille «True».



L'auteur, Rachel True, a déclaré sur Twitter qu'elle obtenait une erreur lors de la tentative de connexion à iCloud.

Publicité

Un problème dans le code d'iCloud web l'empêche de se connecter

Voici l’erreur affichée à l’utilisatrice :

REPORTED ERROR TITLE: Type error: cannot set value ‘true’ to property ‘lastName‘

Les développeurs qui nous lisent auront compris que son nom de famille, ici représenté par la variable "lastName" a été interprétée comme un booléen au lieu d'une chaine de caractères car le mot clé "true" est dans la plupart des langages la valeur positive et antagoniste à "false". Un problème de "cast" étrange pour les ingénieurs d'Apple.

Ce bug l'a en tout cas empêché de se connecter sur iCloud depuis plus de 6 mois. Elle a expliqué qu'elle avait passé des heures au téléphone avec l'assistance Apple sur le problème, en vain.

Thank you coders & others for amplifying my icloud issue/query. May help bring attention to a big glitch that could affect many more users than I eventually, if not fixed.



I've been told I'll hear back Mon or Tues earliest re latest round w/ apple help. Not good enough frankly. — Rachel True (@RachelTrue) March 6, 2021

Mais un miracle devrait bientôt se produire. Rachel a publié un nouveau message expliquant qu'elle s'attendait à avoir des nouvelles d'Apple cette semaine. On notera l'une des réponses les plus drôles qui lui suggère que la solution la plus rapide serait de se marier et de prendre le nom de son conjoint.

Rachel, I work in the iCloud team and help you to get a resolution. Please send me a DM. — Arun Gupta (@arungupta) March 6, 2021

Arun Gupta de l'équipe iCloud l'a contacté en retour et devrait solutionner rapidement son problème. En attendant, Rachel est frustrée, et à juste titre, car elle a toujours payé pour iCloud pendant la période où elle n'a pas pu y accéder. iCloud fait partie intégrante de l'expérience iOS et macOS. Par conséquent, lorsqu'il n'est pas utilisable, il a un impact sur le fonctionnement global des appareils dont les gens dépendent.



Avez-vous déjà été confronté à un bug lié à iCloud ? Si oui, lequel et comment avez-vous fait ?