La journée des droits de la femme aussi sur Apple Music

Il y a 5 heures

Julien Russo

Réagir

Comme chaque année, le 8 mars est la journée internationale des droits de la femme, il s'agit de mettre en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux droits des hommes. Une journée importante à laquelle a décidé de participer Apple Music, en changeant plusieurs playlists et plusieurs émissions sur ses webradios.

Publicité

Des playlists conçus par des femmes célèbres

Pour faire honneur aux femmes, Apple Music a décidé de bouleverser ses playlists et ses émissions de radios. À l'occasion de cette journée spéciale, la firme de Cupertino a fait appel à des célébrités pour créer plusieurs playlists qui seront mises en avant sur le service de streaming toute la journée.

Vous allez pouvoir retrouver les musiques préférées de : Cardi B, Cara Delevingne, Karol G, Celeste, Arlo Parks...

Pour la France c'est Stefi Celma, Suzane et Camille Lellouche qui ont accepté de créer leur playlist idéale !



L'ensemble des playlists sont à retrouver sur l'accueil de l'onglet "Explorer" (tout en bas quand vous ouvrez Apple Music). Pour la France, Apple Music a mis en évidence les playlists des artistes françaises. Chaque liste de lecture comporte une description avec une courte biographie de l'artiste.

Au-delà des playlists, Apple a aussi modifié sa grille de programme pour ses nombreuses radios. Toute la journée, les radios ne vont diffuser que des voix féminines, vous retrouverez aussi des émissions spéciales et des interviews, toujours qu'avec des femmes.

Apple a prévu de faire passer dans la journée à plusieurs reprises des messages pré-enregistrés, il y aura celui de Katy Perry, Alicia Keys, Cardi B ou encore Erykah Badu.



Une interview d'Aya Nakamura sera également diffusé, les questions seront en lien avec son récent titre Biff.

Dernier point concernant les radios, une émission inédite aura lieu dans la journée, celle-ci sera présentée par T-Miss, vous pourrez entendre de la pop et de la variété française.



Apple Music a fait appel à Ariana Grande pour proposer une sélection de ses 100 titres féminins préférés. Tout cela se trouve dans une playlist nommée "Les femmes mènent le monde". Pour y accéder, rendez-vous dans "Explorer" puis appuyez sur la première image "Journée internationale des femmes". La playlist d'Ariana Grande se trouvera à cet endroit !

Dans les titres sélectionnés par l'artiste, on retrouve des morceaux de Britney Spears, de Taylor Swift, de Mary J. Blige, de Madonna... Une playlist qui vaut le détour.

Publicité

Un classement des artistes féminines les plus écoutées sur les 12 derniers mois

Apple a également ajouté un classement des 10 artistes féminines les plus écoutés sur les 12 derniers mois.

Voici le classement en France :

Aya Nakamura Eva Imen Es Sia Dua Lipa Ariana Grande Lady Gaga Wejdene Billie Eilish Angèle

Le classement dans le monde :

Taylor Swift Ariana Grande Billie Eilish Megan Thee Stallion Jhené Aiko Lady Gaga Rihanna Dua Lipa Beyoncé Halsey

Pour profiter d'une programmation spéciale et de nouvelles playlists, ouvrez vite Apple Music !

Si vous n'êtes pas encore abonné, il n'est jamais trop tard.

L'abonnement étudiant est proposé à 4,99€/mois, l'abonnement individuel à 9,99€/mois et l'abonnement familial à 14,99€/mois.

Retrouvez aussi Apple Music dans les offres Apple One.