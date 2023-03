Apple Watch : nouveau défi d'activité pour la Journée internationale de la femme

À chaque journée événementielle aux États-Unis, Apple en profite pour proposer des défis d'activité aux utilisateurs d'Apple Watch, ça a par exemple été le cas récemment pour la journée de la Terre. À l'occasion de la Journée internationale de la femme qui est prévue pour le 8 mars, Apple a décidé de présenter un nouveau défi.

Découvrez votre défi de mars

L'objectif des défis d'activité d'Apple pour l'Apple Watch est de faire bouger davantage de personnes et de les encourager à tirer parti des nombreux exercices proposés dans la célèbre montre connectée. Si vous relevez le défi en utilisant une application de fitness qui se synchronise automatiquement avec l'application Fitness d'Apple, vous obtiendrez un trophée virtuel sur votre iPhone, votre Apple Watch et des autocollants iMessage lorsque vous aurez atteint votre objectif.



Pour la journée du 8 mars, Apple va fournir en France et dans le reste du monde le défi d'activité "Journée internationale de la femme", voici ce que dit l'entreprise à ce sujet :

Le 8 mars, montrez votre soutien à l'autonomisation des femmes partout dans le monde. Faites n'importe quel entraînement pendant 20 minutes ou plus pour gagner ce prix. Enregistrez votre temps avec l'application Workout ou toute application qui ajoute des séances d'entraînement à Health.

Pour ceux qui en doutent, un exercice sur Apple Fitness+ de 20 minutes fonctionne, c'est aussi le cas si vous faites deux exercices de 10 minutes dans deux catégories différentes de l'application.



La Journée internationale de la femme a lieu pour célébrer les réalisations des femmes dans le monde entier et pour sensibiliser à la lutte pour l'égalité des sexes. La Journée internationale de la femme a ses racines dans les luttes des femmes pour l'égalité et le droit de vote, qui ont eu lieu à la fin du 19e et au début du 20e siècle. La journée est maintenant reconnue comme une célébration mondiale de la contribution des femmes à la société et une occasion de faire pression pour plus d'égalité des sexes.



Ci-dessous les autres récompenses du défi d'activité, des autocollants qui seront disponibles dans l'application Messages.