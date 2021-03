Mobile World Congress 2021 : l'événement est maintenu, 50 000 personnes sont invitées

Julien Russo

Difficile d'organiser des événements où des dizaines de milliers de personnes se retrouvent au même endroit pendant plusieurs jours d'affilée. Si cela est devenu complètement inenvisageable avec la crise sanitaire que le monde subit depuis un an, les organisateurs du MWC y croient et voient l'édition 2021 comme un retour aux sources et une sortie définitive du format virtuel.

Le MWC 2021 va avoir lieu en juin 2021

Comme chaque année, le Mobile World Congress est le rendez-vous pour retrouver les dernières innovations technologiques sur le marché du mobile et même au-delà. De grandes entreprises comme Intel, LG, Nokia, Huawei ou encore Samsung y participent tous les ans pour être toujours plus proche de leurs clients. C'est aussi l'occasion de présenter de nouveaux produits et de faire le buzz dans les médias et sur les réseaux sociaux. Mais Apple n’y participe jamais.



En 2020, le MWC a été annulé à cause de Covid-19 qui était devenu incontrôlable avec une montée en flèche des admissions à l'hôpital et en réanimation. Il était impensable d'organiser un grand salon qui réunirait des milliers de personnes. De plus, les entreprises participantes avaient toutes annulées les unes après les autres, ne voulant pas mettre en danger la santé de leurs salariés.

Pour 2021, les organisateurs vont tout faire pour maintenir l'événement, ils sont tellement déterminés qu'ils annoncent déjà que le MWC aura lieu à Barcelone entre le 28 juin et le 1er juillet.



Bien évidemment, le Covid-19 sera toujours d'actualité et tout le monde ne sera pas encore vacciné que ça soit en Espagne ou dans le reste de l'Europe.

Les organisateurs affirment qu'ils ont tout prévu pour répondre aux inquiétudes des autorités espagnoles. Selon Bloomberg, chaque visiteur, invité ou exposant sera dans l'obligation de présenter un test Covid-19 négatif et de le répéter toutes les 72 heures.

Des centres de tests rapides seront mis en place sur le parking du Mobile World Congress, ceux qui n'auront pas eu le temps de se faire tester, pourront le faire et avoir les résultats dans la foulée.

Stéphanie Lynch-Habib la directrice du marketing de la GSMA explique :

Nous pensons que nous pouvons avoir environ 45 000 à 50 000 participants, à ce jour. Environ 80 % de nos 100 principaux clients se sont engagés à participer pendant trois ans lorsque nous avons annulé l'an dernier.

La technologie que nous utiliserons grâce à un badge numérique signifie que nous serons en mesure de détecter si quelqu'un est debout dans une zone pendant plus de 15 minutes, afin de permettre la recherche éventuelle des contacts

Selon les dires de Lynch-Habib, les autorités espagnoles seraient entièrement favorables à la tenue de cet événement annuel. Cependant, une condition sera quand même obligatoire, les données des badges numériques seront transmises aux autorités sanitaires. Chaque participant devra donner son accord pour accéder à l'événement, dans le cas contraire, l'entrée sera refusée.



Pour mettre en avant que la méthode fonctionne, les organisateurs de la MWC ont affirmé que 17 000 personnes ont assistées à l'événement MWC Shanghai il y a quelques semaines, aucune propagation du Covid-19 n'a eu lieu, aucun cas contact n'a été détecté.

La MWC 2021 sera le plus grand rendez-vous à être honoré après la première apparition du Covid-19 en Europe.