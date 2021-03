Apple lance une mise à jour "3C39" pour les AirPods Max

Si vous êtes propriétaire d'un AirPods Max, vous pouvez mettre à jour votre casque dès maintenant. Apple vient de mettre en ligne la version 3C39 qui apporte (on espère) quelques correctifs et améliorations pour l'ensemble des utilisateurs. Même si Apple ne propose aucune description de mise à jour, il se pourrait que la version 3C39 règle les problèmes d'autonomie que rencontrent plusieurs utilisateurs à travers le monde. En effet, le casque ne respecte pas la durée maximale communiqué par Apple (soit 20 heures d'écoute par charge).

