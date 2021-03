Le casque Apple avec 15 caméras d’après Kuo

Medhi Naitmazi

Le prochain casque de réalité mixte d'Apple comportera un total de 15 modules de caméra optique, a déclaré l'analyste Ming-Chi Kuo dans une nouvelle note de recherche à destination des investisseurs. Le bon moment pour relancer l’action AAPL qui dévisse depuis des jours.

15 caméras pour quoi faire ?

Huit des 15 modules de caméra seront utilisés pour des expériences de réalité augmentée transparente, six modules seront utilisés pour la biométrie innovante et un module de caméra sera utilisé pour la détection environnementale. Ce serait le sous-traitant Largan qui fournirait la majorité des 15 objectifs de caméra.



La prédiction de Kuo du nombre de caméras attendues dans le casque de réalité mixte fait suite à un rapport publié hier qui partageait plusieurs détails sur l'appareil, qui, selon l’analyste, sortira en 2022.

Le casque sera "portable" avec une puissance de calcul et un stockage indépendants, mais pas "mobile" comme un iPhone. Les prototypes actuels pèsent entre 200 et 300 grammes, mais le poids final peut être réduit de 100 à 200 grammes si Apple est en mesure de résoudre certains problèmes techniques d’ici là. Mais aucun mot sur les problèmes en question.



Kuo estime que le casque de réalité mixte d'Apple sera nettement plus léger que de nombreux appareils VR sur le marché, et qu'il offrira une «expérience immersive nettement meilleure par rapport aux produits VR existants». Kuo s'attend à ce que le casque soit au prix d'environ 1000$ et qu'il comportera des écrans micro-OLED haut de gamme.



Les lunettes Apple Glass arriveraient un peu plus tard, suivies des Apple Lens, des lentilles de contact intelligentes.