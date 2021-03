Google TV va s'équiper d'un mode enfant

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Alexandre Godard

Réagir

Google TV (anciennement Android TV) se déploie petit à petit sur les appareils compatibles et il en profite également pour apporter des nouveautés. La dernière en date n'est autre que le mode enfant qui permettra aux parents de personnaliser un profil sécurisé.

Publicité

Un mode enfant sur Google TV

Si vous êtes l'heureux propriétaire d'un appareil Android TV compatible avec le nouvel OS Google TV, cette information vous concerne. Très prochainement (enfin dans quelques mois en France), Google TV va introduire une toute nouvelle fonction qui permettra de créer des profils pour enfants. Cette fonctionnalité que l'on peut retrouver sur beaucoup d'autres services permet de laisser un accès libre à sa progéniture étant donné que l'on contrôle à l'avance ce qui se trouve sur le profil.

Parmi les fonctionnalités, on note l'ajout des applications pour enfants mais aussi un choix au niveau du catalogue des films et séries. Comme partout ailleurs, il sera possible d'activer toute la panoplie du contrôle parental à savoir un code PIN pour changer de profil (ne pas dévier sur celui des parents), un temps d'écran limité... C'est ce qui est expliqué dans la page de support de Google.



Comme expliqué plus haut, il faut souvent être patient en ce qui concerne le déploiement d'une nouveauté chez Google du coup, il faut compter quelques mois d'attente chers parents pour voir cet ajout arriver chez nous. Et du côté d'Apple, ce mode est attendu sur l'Apple TV 4K 2021.