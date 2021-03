L'immeuble où se situe le siège social de Dropbox vendu pour plus d'un milliard

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Alexandre Godard

Sauvegarde, synchro., partage, voici les trois mots qui définissent Dropbox. La société de cloud connue par toutes et tous vient de négocier une vente de l'immeuble accueillant son siège social. Une vente qui tourne au-dessus du milliard de dollars et qui semble s'être décidé grâce/à cause de la pandémie.

Dropbox vend ses locaux à San Francisco

Depuis le début de cette pandémie mondiale, énormément de choses ont changés en très peu de temps et c'est notamment le cas en ce qui concerne le télétravail. À l'heure actuelle, les employés de Dropbox travaillent tous à leur domicile et cela rejoint la déclaration des dirigeants en fin d'année dernière qui expliquaient que la société de cloud était avant tout devenue une entreprise virtuelle.

C'est ainsi que l'on apprend en ce mardi 9 mars 2021 que l'immeuble où se situe le siège social de Dropbox à San Francisco vient d'être vendu pour plus d'un milliard d'euros. Avec cette démarche, l'entreprise démontre que le confinement forcé lui a finalement ouvert les yeux sur la simplicité du télétravail une fois qu'il est mis en place correctement surtout dans une ville comme San Francisco où les embouteillages et les problèmes de transport sont importants comme dans toute grande ville qui se respecte.



Mais malgré cette vente, Dropbox continuera à se servir de ses locaux même s'il n'est pas précisé la surface précise, qui était auparavant de 60 000 mètres carrés. Sûrement qu'un espace sera gardé (sous-loué) pour organiser des réunions...



