L'iPad Pro de 12,9 pouces avec l'écran mini-LED lancé dès la fin mars

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

Hier, deux leakers confirmaient qu'un Apple Event va avoir lieu le 23 mars avec une diffusion en direct sur YouTube et le site d'Apple. Aujourd'hui une nouvelle rumeur vient en quelque sorte confirmer ce grand rendez-vous, puisqu'elle affirme qu'un nouvel iPad Pro avec le fameux écran mini-LED va voir le jour fin mars. La firme de Cupertino profiterait de l'Apple Event du 23 mars pour dévoiler et commercialiser sa nouvelle génération d'iPad Pro.

Lancement fin mars

L'information nous vient directement de l'usine de Chengdu. Le fabricant taiwanais d'écrans tactiles SIG (grand partenaire d'Apple) aurait ordonné à ses équipes d'agrandir sa capacité de production de module back-end pour de "nouveaux produits".

D'après le rapport de DigiTimes, ce pourrait être lié à l'arrivée imminente de l'iPad Pro de 12,9 pouces avec l'écran mini-LED. SIG aurait émis cette demande comme quelque chose d'urgent, probablement que le fabricant essaie d'anticiper les fortes commandes de pré-lancement d'Apple.

Cette accélération soudaine de la production emmène DigiTimes a pensé que la nouvelle génération d'iPad Pro pourrait être commercialisé les jours qui suivront l'annonce officielle dans l'Apple Event.

L'iPad Pro de 12,9 pouces sera le premier produit Apple a embarqué cette nouvelle technologie d'écran. Apple travaille depuis longtemps sur l'intégration de mini-LED, cela permet d'avoir un meilleur rapport de contraste, une consommation d'énergie plus faible, des couleurs plus éclatantes et un rétroéclairage plus important.



Pour l'instant, les rumeurs sont dans l'incapacité de dire si l'iPad Pro 12,9 pouces sera la seule tablette concernée par le mini-LED ou si Apple ajoutera également le modèle 11 pouces à la liste de l'adoption du Mini-LED.

Au-delà de ce changement majeur, l'iPad Pro 12,9 pouces devrait embarquer la puce A14X et la prise en charge du réseau 5G pour la version Wi-Fi + cellulaire.