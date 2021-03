Un accord pour la location d'un nouveau bureau en Irlande

Peut-être le savez-vous déjà si vous suivez l'actualité sur notre blog, mais Apple possède d'importants complexes en Irlande pour la gestion du marché européen, notamment pour le service téléphonique et le service après-vente. La firme à la Pomme semble vouloir continuer d'étendre sa présence dans le pays et permettra à de nouveaux employés de se greffer aux différentes équipes.

En effet, le constructeur vient de conclure un accord pour la location d'un nouveau bureau dans le sud du pays, plus précisément dans la ville de Cork.

Apple signe un nouveau bureau à Cork, en Irlande

Un nouveau développement de bureaux sur le quai nord de la ville de Cork vient d'être réservé par la Pomme, à côté de la gare de Kent. On parle d'un accord sur plus de 36000 pieds carrés de bureaux pour le géant de la technologie Apple, qui emploie déjà 6000 personnes dans la ville à deux autres endroits.



De plus, la société a des options pour avoir plus d'espace si nécessaire, car le bâtiment aura 300 000 pieds carrés de bureaux en tout. Selon l'Irish Examiner, Apple a «également obtenu un permis de construire pour 325 appartements, ainsi que pour l'hôtel, le commerce de détail et la nouvelle place dans un centre de transports en commun en évolution».



