L'activation de la 5G à Paris est imminente

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

La 5G est disponible dans de nombreuses grandes villes de France depuis le mois de décembre, cependant nous sommes au mois de mars et la capitale n'a toujours pas de possibilité de profiter du nouveau standard mobile. En effet, ce retard conséquent fait suite au délai qu'a pris le Conseil de Paris pour adopter la nouvelle charte de la téléphonie mobile. Sans la validation de celle-ci, aucun opérateur ne peut lancer la 5G. Heureusement, elle vient d'être définitivement adoptée !

Le feu vert est donné pour la 5G à Paris

C'est désormais officiel, SFR, Bouygues Télécom, Orange et Free Mobile ont le feu vert pour activer les infrastructures 5G à Paris afin que celles-ci permettent aux abonnés (ayants un smartphone compatible) de profiter de débits plus importants.

Le 10 mars 2021 marque donc la validation de la nouvelle charte pour le déploiement et l'activation de la 5G dans Paris intra-muros. Si cela a pris autant de temps, il y a une raison : plusieurs personnes membres du Conseil de Paris ont déposé 10 amendements, ce qui a généré du débat, des votes supplémentaires et beaucoup de semaines de discussions.

Finalement, tout est terminé, mais le déploiement de la 5G va se faire sous une surveillance maximale. En effet, un observatoire va se charger de contrôler l'impact sur l'environnement et le climat, mais aussi les libertés publiques et la protection des données.



Cet observatoire sera composé des quatre opérateurs, mais aussi de plusieurs associations de consommateurs, de protection de l'environnement et de locataires.

La présence de la 5G à Paris continue d'inquiéter et des engagements ont été pris pour calmer les préoccupations des Parisiens quant au déploiement du nouveau standard mobile.



Plusieurs abonnés de Bouygues Télécom ont pu apercevoir les premières connexions 5G sur leurs smartphones compatibles. Pour l'instant, celle-ci est très instable puisque les infrastructures sont en cours d'activation et ne sont pas encore totalement prêtes pour émettre de la 5G.