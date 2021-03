Apple propose une page sur la confidentialité de ses apps

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Alexandre Godard

Apple essaye d'être transparent au maximum en ce qui concerne son utilisation des données. C'est pour cela qu'une toute nouvelle page vient compléter les nouvelles directives mises en place depuis iOS 14.3 en ce qui concerne les fameuses fiches de confidentialité.



Apple propose un récapitulatif des données utilisées par ses propres apps

Depuis quelques semaines et la sortie d'iOS 14.3, les applications présentes sur l'App Store doivent remplir de manière honnête la fameuse fiche de confidentialité. Celle-ci est présente pour chaque application et permet au consommateur d'avoir un aperçu à l'avance de comment telle ou telle app gère les données confidentielles de ses clients. Sur iSoft, c'est le cas depuis le premier jour (en décembre 2020).



Lors de la sortie d'iOS 14.5 qui ne devrait plus tarder, les apps auront même l'obligation de demander votre consentement pour "utiliser" vos données personnelles à des fins publicitaires. En attendant, Apple continue de compléter la première catégorie citée ci-dessus et vient de lancer une nouvelle page qui regroupe par ordre alphabétique toutes les apps Apple associées à leur fiche de confidentialité.

Si vous vous posiez des questions sur une application Apple en particulier, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil.