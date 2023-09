Apple lance une nouvelle page web "Apps by Apple"

C’est la surprise du week-end, Apple a déployé une toute nouvelle section "Apps by Apple" sur son site web, destinée à promouvoir ses propres applications pour iPhone, iPad, Apple Watch, Mac et Apple TV. L'entreprise met en avant des services tels que FaceTime, Météo, Messages, Photos, Rappels, Finder et bien d'autres encore - y compris des teasers sur les nouvelles fonctionnalités à venir dans iOS 17. La firme n’oublie pas les services intégrés comme Siri.

Un site vitrine pour les applications d’Apple

La rubrique apple.com/apps présente les différentes applications d'Apple par catégorie :

Communication : Des applications pour rester connecté.

: Des applications pour rester connecté. Créativité : Outils pour les professionnels et les créatifs passionnés.

: Outils pour les professionnels et les créatifs passionnés. Productivité : Tout ce dont vous avez besoin pour réaliser votre œuvre d'art.

: Tout ce dont vous avez besoin pour réaliser votre œuvre d'art. Exploration : Découvrez le monde et naviguez-y facilement.

: Découvrez le monde et naviguez-y facilement. Divertissement et maison : Des moyens brillants pour regarder, lire, écouter et se d'étendre.

: Des moyens brillants pour regarder, lire, écouter et se d'étendre. Santé et forme physique : Le bien-être du corps et de l'esprit.

On se rend compte que l’entreprise américaine possède des tonnes d’applications, et un bouton permet à chaque fois de l’ouvrir ou de la télécharger.

Le site Web comporte également une section "Fonctionnalités" qui met en avant des éléments "intégrés, transparents et faciles à utiliser" tels que Siri, iCloud, AirPlay, CarPlay, Partage familial et Continuité, ce dernier permet de passer d’un appareil à l’autre de manière transparente dans de nombreuses situations. En bas, on trouve également deux raccourcis : confidentialité et accessibilité. Les liens amènent aux pages dédiées que l'on connait déjà.

Ce nouveau sous-site, encore non disponible sur la version française, intervient alors qu'Apple pourrait devoir ouvrir l'iPhone aux magasins d'applications tierces et au chargement latéral (sideloading) en Europe avec une version ultérieure d’iOS 17 d’ici à début mars 2024, à cause de la nouvelle loi DMA. L'année dernière, la société avait révélé la popularité des applications tierces par rapport à ses propres applications, et ce nouveau site web pourrait servir à rappeler aux clients tout ce qu’ils ont de "merveilleux" directement sur leurs appareils.