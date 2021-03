Apple annonce la fin du HomePod !

Apple a annoncé la fin du HomePod standard pour se concentrer exclusivement sur le HomePod mini, comme le rapporte TechCrunch. Introduit pour la première fois il y a quatre ans, le grand «HomePod» d'Apple ne s'est jamais bien vendu en raison de son prix élevé. Mais aussi au départ à cause de son écosystème fermé.

Le HomePod classique est un échec commercial

Apple espérait que le son de haute qualité du ‌HomePod‌ lui donnerait un avantage sur les produits concurrents, mais les ventes du ‌HomePod ont ​​toujours été médiocres avec des dizaines d'options plus abordables sur le marché. Apple vendait le ‌HomePod‌ pour 329€, mais il était à l'origine au prix de 349€. En sortant le ‌HomePod mini‌ à 99€ seulement, Apple a enterré le premier modèle.



Le ‌HomePod mini‌ offre toutes les fonctionnalités du ‌HomePod‌ dans un package plus petit et moins cher. La plupart des spécialistes, nous y compris, ont loué le HomePod mini pour sa qualité sonore par rapport à sa taille, et bien qu'il ne corresponde pas tout à fait au son disponible sur le HomePod‌, il dispose de la même intégration Siri, du support Apple Music et des commandes HomeKit. Seule la fonction de Home Cinéma sur Apple TV est réservée au gros HomePod.

Dans un communiqué, Apple a déclaré que le «HomePod» continuerait d'être disponible jusqu'à épuisement des stocks via l'Apple Store en ligne et les magasins Apple.

Le HomePod mini‌ a été un succès depuis ses débuts l'automne dernier, offrant aux clients un son incroyable, un assistant intelligent et un contrôle de la maison intelligente pour seulement 99 $. Nous concentrons nos efforts sur le «HomePod mini». Nous abandonnons le «HomePod» d'origine, il restera disponible jusqu'à épuisement des stocks via l'Apple Store en ligne, les magasins Apple Store et les revendeurs agréés Apple. Apple fournira aux clients «HomePod» des mises à jour logicielles, des services et une assistance via Apple Care.



Depuis jeudi, nous avions remarqué que le HomePod gris sidéral de taille normale était en rupture de stock chez Apple. Une prémisse à cette annonce.



Le ‌HomePod‌ gris sidéral peut encore être acheté auprès de revendeurs tiers, tandis que le ‌HomePod‌ en blanc est toujours disponible à l'achat.



Qui possède un HomePod classique parmi vous ? Que pensez-vous de cette décision ?