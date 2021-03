La nouvelle carte d'identité française avec empreinte débarque au mois d'août

La nouvelle carte d'identité française va faire son apparition d'ici quelques mois et ce sera l'occasion de réduire sa taille mais également de renforcer sa sécurité. Voyons ensemble à quoi elle ressemble.

La nouvelle CNI sera disponible au plus tard pour le mois d'août 2021

La technologie avance et celle implantée dans notre carte d'identité également. C'est officiel depuis quelques heures, dès cet été (au plus tard le 2 août), la toute nouvelle carte d'identité française sera disponible pour tout le monde, en remplacement de celle présente actuellement.



La toute première chose que l'on note, c'est sa taille qui est considérablement réduite. Désormais la carte d'identité fera la même taille que notre permis de conduire et sera valable 10 ans contre 15 actuellement. Comme n'importe quel nouvel objet sécurisé dans notre monde moderne, cette nouvelle version comportera une toute nouvelle puce électronique avec des données biométriques "impossible à falsifier".

En plus de cette nouvelle technologie, on retrouve la fameuse photo (qui nous rappelle à quel point on a vieillit quand on la regarde quelques années après) mais aussi l'empreinte digitale qui ne servira qu'à votre identification et rien d'autre selon les propos de Marlène Schiappa (le fameux couplet sur la protection des données). Au dos de la carte, un code QR fait également son apparition à côté de votre adresse.



Côté nouveauté, l'Etat déclare que d'ici quelques années, ce tout nouveau système beaucoup plus sécurisé et jugé infalsifiable devrait permettre d'effectuer des démarches à domicile qui encore à l'heure d'aujourd'hui sont seulement possibles sur place que ce soit auprès de la CAF, de la mairie...