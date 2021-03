Swell : la nouvelle messagerie audio sur les traces de Clubhouse

Décidément, les applications de messagerie n'arrêtent pas de faire parler d'elles ces derniers mois. Après le scandale WhatsApp, l'explosion Signal ou l'arrivée remarquée de Clubhouse, voilà que Swell fait son entrée dans la cour des grands. Voyons ensemble comment fonctionne cette messagerie et si son système est novateur ou juste un copié-collé.

Publicité

Hier nous vous parlions de Clubhouse ou encore Twitter Spaces, mais il semblerait qu'une énième application centrée sur la messagerie audio soit de la partie. Connue sous le nom de Swell, l'application propose des chats audios pouvant durer jusqu'à cinq minutes chacun mais qui en revanche ne s'effacent pas après une première écoute contrairement à Clubhouse.

Pour compléter votre message vocal, vous pouvez laisser une image ou même des liens sur lesquels les autres utilisateurs peuvent se rendre. Il existe trois modes de discussions parmi lesquelles on retrouve la discussion privée, la discussion de groupe ou encore les "Swellcasts", une sorte de fil de commentaires publics.



Si l'on devait faire un résumé rapide, il semblerait que Swell se rapproche sensiblement d'une messagerie classique telle que WhatsApp ou Telegram mais en gardant le côté "novateur" de Clubhouse grâce à un système d'échanges basé uniquement sur les chats audios. On peut également souligner le design de l'app qui semble unique pour le coup. L'application n'est pas disponible en France pour le moment.



Voici la description énoncée par les développeurs :

Publicité

Swell est alimenté par la voix humaine. Nos voix nous humanisent les conversations sur Swell. Aucune planification nécessaire., vous démarrez une conversation quand vous le souhaitez, écoutez à votre convenance et rejoignez-la quand vous le souhaitez.

Swell est conçu pour que les gens partagent des témoignages et des points de vue de première main. Tout contenu partagé est accompagné d'une voix et d'une explication, et les utilisateurs peuvent fournir des liens vers des sources crédibles pour éviter la propagation de la désinformation.



Nous pensons que les écosystèmes axés sur la publicité ont les mauvaises incitations et vont à l'encontre de notre objectif de favoriser des conversations réfléchies et authentiques.