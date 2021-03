Plusieurs utilisateurs subissent des spams via FaceTime en groupe

J'ai reçu environ 7 appels tout au long de la journée. Quand j'ai réalisé ce que c'était, j'ai raccroché et il m'a rappelé 11 fois de plus.

Nous connaissons tous l'application très pratique d'Apple nommée FaceTime qui permet de passer des appels vidéo avec nos amis, notre famille... En ajoutant le numéro ou l'email d'une personne vous pouvez lancer un appel audio/vidéo avec les autres mais visiblement, certaines personnes se servent de ce service pour créer des spams. Comme le rapporte Ars Technica , énormément d'utilisateurs FaceTime indiquent avoir reçu des dizaines d'appels FaceTime inconnus au cours des dernières semaines. La pratique est malheureusement toute simple pour les fauteurs de trouble, ils lancent des appels FaceTime avec 31 personnes en même temps. De plus, si vous avez le malheur de raccrocher, un numéro différent vous rappelle immédiatement dans la foulée ce qui devient invivable. Cette initiative n'a aucun intérêt si ce n'est déranger tout le monde.

Le service d'appels vidéo d'Apple connaît actuellement quelques problèmes. Sur plusieurs forums internet, des dizaines de clients de la marque à la pomme se plaignent d'un harcèlement via FaceTime.

