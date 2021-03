Concept : un grand iPad mini de 8,4 pouces

Il y a 56 min

Medhi Naitmazi

Alors que les rumeurs s'intensifient depuis quelques mois sur un iPad mini amélioré avec des bordures plus minces et un design inspiré de l'iPad Pro, l'artiste Michael Ma, également connu sous le nom d'Apple iDesigner, a créé de magnifiques rendus de ce à quoi pourrait ressembler la future tablette.

Un iPad Air Mini ?

Le concept imagine un iPad mini qui ressemble à un iPad Air 4 rétréci, disponible dans les cinq mêmes couleurs et avec un cadre autour de l'écran légèrement plus épais que sur l'iPad Pro. Avec des bords plats, cet iPad mini pourrait accueillir un Apple Pencil magnétique.



Quand on y pense, l'iPad mini actuel n'est pas beaucoup plus grand que l'iPhone 12 Pro Max. Augmenter sa taille pour la version 2021 a donc du sens. Le concept conserve le gabarit actuel mais optimise l'espace disponible pour étirer un hypothétique écran Liquid Retina.



Comme l'iPad Air, cet iPad mini conceptuel intègre un capteur Touch ID sur le bouton d'alimentation plutôt que Face ID en façade. La dalle mesure ainsi 8,4 pouces de diagonale. Le rendu nous parait par contre un peu trop épais, ou mal proportionné.



Les rumeurs disent que le prochain iPad mini comportera un écran Retina de 8,4 pouces, soit un demi-pouce plus grand que l'iPad Mini 5. Mais les sources sont presque toutes d'accord sur le fait que l'iPad mini 6 conservera son écran de base, une manière de garder un prix plancher. Dommage.



La dernière version de l'iPad Mini date désormais de mars 2019, soit deux ans déjà et les fans rêvent d'un modèle visuellement renouvelé et proche des iPad Pro et iPad Air.



L'iPad mini 6 est attendu pour les tout prochains jours, avec un keynote qui doit se tenir fin mars ou début avril.



Qui attend un nouvel iPad mini parmi vous ?