La 5G d'Orange et SFR débarque demain à Paris

Il y a 3 heures

Alexandre Godard

Après s'être lancé dans plus d'une cinquantaine de villes françaises, la 5G arrive enfin dans la capitale. Dès demain, les possesseurs d'un smartphone et d'un forfait compatible Orange ou SFR pourront profiter de la 5G dans les rues parisiennes.



Orange & SFR lancent la 5G à Paris

Cela fait plusieurs semaines que la 5G est disponible dans plusieurs grandes villes françaises mais comme vous le savez, Paris manque toujours à l'appel. Si vous vous demandez pourquoi, sachez que plusieurs associations avaient déposés des dizaines de plaintes pour annuler la 5G, la jugeant néfaste pour la planète mais également pour l'humain. Certains élus avaient également mis la pression sur la Mairie de Paris qui avait fini par céder et repousser de quelques mois l'arrivée de la 5G dans la capitale.

Bien évidemment il est quasi impossible de stopper l'arrivée d'une telle technologie et c'est pour cela qu'après les récentes annonces de Free, voilà que ce matin, Orange et SFR annoncent à leur tour le déploiement de leurs réseaux 5G dans la capitale. Les antennes utiliseront la fréquence 3.5 GHz qui n'est autre que celle qui offre le débit le plus puissant mais sur une "courte distance".



