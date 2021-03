La Peugeot 308 2021 passe à l'hybride et à CarPlay sans fil

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

1

La nouvelle Peugeot 308 est arrivée et avec elle, de nombreuses nouveautés technologiques. Tout en arborant le tout nouveau logo Peugeot, la compacte de la marque au lion reprend les derniers codes stylistes pour affirmer son côté premium.

Publicité

Une toute nouvelle 308

La nouvelle Peugeot 308 a bien grandi avec désormais 4,36 mètres de long et 1,85 mètre de large, pour un empattement total de 2,67 mètres. L'ancien modèle affichait des dimensions de 4,25 x 1,80 mètres mais 420 litres de coffre, là où sa remplaçante régresse légèrement à 412 litres.



Mais les clients ne s'attarderont pas là-dessus. Cette version 2021 n'est pas un simple lifting mais bien un nouveau véhicule qui affiche des lignes plus marquées, plus tendues pour donner un aspect résolument moderne et sportif à la nouvelle 308. Mais l'exercice de style n'est pas là pour plaire seulement aux yeux, il est aussi et surtout garant d'un aérodynamisme amélioré afin d'abaisser la consommation. Les boucliers ont été repensés, les prises d'air agrandies, tout comme les passages de roues. On remarquera que l'ensemble fait penser aux dernières productions allemandes, Audi et Mercedes en tête.

La technologie à foison chez Peugeot

A l'extérieur, on remarque les phares à LED de série. La nouvelle 308 peut même adopter les feux Matrix LED en finition GT, une innovation que l'on a découvert chez Audi il y a quelques années.



À l’intérieur, la 308 est la première Peugeot à adopter le nouveau iCockpit qui s'affiche sur un écran de 10 pouces de base, chose qui peut être étendue par les finitions haut de gamme avec notamment un affichage 3D. Et les commandes de chauffage se retrouvent alors sur un troisième écran, sous la console d'info-divertissement.



Sur l'écran de la partie centrale justement, Peugeot passe enfin à CarPlay sans fil (et idem pour Android Auto), une autre première pour la marque. Mieux, on peut appairer deux téléphones en Bluetooth en même temps. A noter que sur l'interface d'accueil, les widgets du système maison sont personnalisables selon les besoins des conducteurs avec un tas d'informations plus ou moins utiles.

Publicité

Toujours côté technologie, Peugeot a intégré un assistant vocal « OK Peugeot » qui peut vous aider à accomplir la plupart des tâches. Côté conduite autonome, le nouveau pack Drive Assist 2.0 qui sera disponible en fin d’année, comprend le régulateur de vitesse adaptatif, le Lane Keeping Assist, le changement de voie semi-automatique, la recommandation de vitesse anticipée et l’adaptation de la vitesse de courbe. Et de série, on trouve le régulateur classique ainsi que le freinage d'urgence.



Tout se beau monde est complété par une application mobile qui va permettre de localiser sa voiture, de contrôler la charge et la température à bord.

Prix et versions

La Peugeot 308 sera disponible au second semestre 2021 en versions thermiques (essence et diesel) mais aussi hybrides rechargeables, PHEV. On pensait que Peugeot proposerait également une variante 100% électrique, peut-être pour plus tard.



Le constructeur français a prévu deux modèles hybrides rechargeables :

Publicité

Hybrid 180 e-EAT8 avec une puissance de 180 ch (132 kW)

Hybrid 225 e-EAT8 affichant logiquement 225 ch (162 kW)

Les deux PHEV sont équipées d’une batterie de 12,4 kWh qui permet une autonomie électrique jusqu’à 60 km selon le cycle WLTP et avec une recharge possible de 3,7 kW à 7,4 kW. Reste désormais à connaitre les prix de cette concurrente à la Mégane de Renault mais surtout à la Golf de Volkswagen.