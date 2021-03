Une app Instagram à venir pour les enfants de moins de 13 ans

Après avoir déployé une mise à jour qui restreint la fonction de messagerie directe pour les adolescents, Instagram pourrait bientôt introduire une nouvelle plate-forme pour les enfants. Comme l'a découvert BuzzFeed News, le groupe Facebook travaille sur une nouvelle version du populaire réseau social photo destiné aux enfants de moins de 13 ans.



Instagram Kids : bientôt disponible sur iPhone et Andoid ?

Selon le rapport, cette nouvelle plate-forme a été mentionnée dans un message interne de l'entreprise. Écrit par le vice-président du produit Instagram Vishal Shah, le mémo indique que Facebook souhaite proposer une version sûre d'Instagram entièrement conçue pour les enfants.

Nous allons construire un nouveau pilier jeunesse au sein du groupe de produits communautaires pour nous concentrer sur deux choses: (a) accélérer notre travail d'intégrité et de confidentialité pour assurer l'expérience la plus sûre possible pour les adolescents et (b) créer une version d'Instagram qui permet aux personnes sous l'âge de 13 ans pour utiliser Instagram en toute sécurité pour la première fois.

À l'heure actuelle, il est totalement interdit aux personnes de moins de 13 ans d'utiliser Instagram. Il existe même une page d'assistance dédiée pour signaler les profils d'enfants de moins de 13 ans enregistrés sur Instagram. Cependant, le réseau social veut atteindre ce public d'une manière ou d'une autre.



Plus tôt cette semaine, Instagram a ajouté une nouvelle limitation qui empêche les adolescents de moins de 18 ans de recevoir des messages d'adultes afin de protéger les jeunes utilisateurs contre les contenus illicites et le harcèlement. Si un Instagram pour enfants devenait une réalité, on imagine qu'il y aurait de nombreuses restrictions et des contrôles parentaux derrière.

Facebook voit ici une opportunité d'atteindre les enfants dès le plus jeune âge, une manière de les "conditionner" et d'en faire de fidèles utilisateurs par la suite. Cependant, il n'est pas certain que ce soit accepté dans un bon nombre de pays, ou même par les parents car les réseaux sociaux causent déjà de nombreux dégâts auprès des adolescents.

Il convient également de rappeler que Facebook propose actuellement un Messenger Kids, qui permet aux parents de définir avec quels utilisateurs leur enfant peut discuter par texte, audio ou vidéo.

