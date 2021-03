Les nouvelles applications : Vinyls, FlyScreen, Flat Habits

Project Blue (App, iPad, v1.0.2, 73 Mo, iOS 9.1, Astro HQ) Astropad a annoncé aujourd'hui le lancement de la bêta de « Project Blue », un support multiplateforme pour connecter un iPad à un PC et donc en faire une tablette graphique. Les artistes peuvent ainsi dessiner directement grâce à l'appareil à la Pomme, notamment avec l'Apple Pencil, ce dernier étant pris en charge. Publicité Pour le moment, cette nouveauté concerne uniquement les utilisateurs Windows, puisque le logiciel prend en charge Windows 10 en 64 bits build 1809 ou une version ultérieure et un ‌iPad‌ exécutant iOS 9.1 ou une version ultérieure. L'‌iPad‌ peut être couplé avec un PC via WiFi ou via une connexion USB.





Flat Habits (App, iPhone, v1.0.0, 2 Mo, iOS 14.4, Xenodium Ltd.) Flat Habits est un traqueur d'habitudes qui permet de :



• Définissez vos habitudes quotidiennes ou hebdomadaires

• Soyez averti lorsque les habitudes doivent être faites

• Utilisez les actions de notification pour un accès rapide

• Passez en revue votre série de jours consécutifs

• Rechercher ou filtrer les habitudes

• Restez entièrement hors ligne

• Restez entièrement hors ligne

• Exportez vos données d'habitude à tout moment





FlyScreen (App, iPhone / iPad, v1.1, 15 Mo, iOS 14.0, Adam Stern) FlyScreen est un outil puissant pour gérer vos captures d'écran. Recherchez facilement dans vos captures d'écran, copiez du texte et trouvez des images similaires dans votre bibliothèque, le tout alimenté en toute sécurité grâce à l'apprentissage automatique sur l'appareil.



• Copiez le texte de vos captures d'écran. Appuyez simplement sur n'importe quel texte dans vos captures d'écran pour copier du texte et ouvrir des URL

• Trouvez des captures d'écran spécifiques dans votre bibliothèque en recherchant du texte. FlyScreen indexe vos captures d'écran à l'avance pour rendre la recherche super rapide!

• Trouvez des captures d'écran visuellement similaires, ce qui facilite l'identification et la suppression des doublons