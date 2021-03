Suspects: Mystery Mansion : une future alternative à Among Us

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

Avec le succès incroyable rencontré par le jeu Among Us, il fallait se douter que d'autres studios allaient s'en inspirer pour tenter d'attirer les joueurs. L'un des premiers à faire cette démarche n'est autre que le studio Wildlife Studios qui prépare le lancement du jeu Suspects: Mystery Mansion (v0.8.0, 224 Mo, iOS 10.0).



Adieu les astronautes, bonjour les adorables créatures des bois, avec différentes tâches à effectuer et des criminels à démasques. Voici la bande-annonce :

Publicité

Suspects: Mystery Mansion prépare son arrivée mondiale

Jouez en ligne avec 9 autres joueurs réels alors que vous essayez de résoudre le mystérieux meurtre. Effectuez des tâches d’enquête pour vous rapprocher de l’identité des tueurs. Mais attention, ce ne sera pas une tâche facile: les tueurs font partie du groupe et ne reculeront devant rien pour «tuer» l'enquête!

Comme pour Among Us, Suspects: Mystery Mansion vous lance dans une partie avec 9 autres joueurs chargés de résoudre un meurtre récent. Seulement, le ou les tueurs seront dissimulés dans le même groupe et tenteront de saboter l'enquête. Le jeu est divisé en une série de tours, au cours desquels les enquêteurs chercheront à effectuer diverses tâches tandis que les tueurs chercheront à assassiner des gens sans être repérés.



Entre chaque tour, il sera possible de discuter pour accuser certains joueurs selon ce que vous avez vu ou déduit. Le jeu sera disponible gratuitement, mais contiendra des achats intégrés.

Télécharger le jeu gratuit Suspects: Mystery Mansion