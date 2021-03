Free présente sa nouvelle offre fibre pour les Pro à 49,99€/mois

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

3

Ça y est, Free a dévoilé officiellement ses nouvelles ambitions en lançant une offre réservée pour les Pro, avec pour objectif de venir concurrencer un certain Orange Business Services. La petite nouvelle propose donc aux entreprises de profiter une box internet fibre optique avec un débit descendant pouvant aller jusqu’à 7 Gibits/s et 1 Gbit/s en upload.

Son prix ? Seulement 49,99€ par mois avec la possibilité de profiter d'une offre de lancement qui baisse la facture à 39,99€/mois pour la première année, avec un forfait mobile 5G inclus.

Free se lance dans le domaine Pro

Un accès Wi-Fi optimal pour vos collaborateurs : la Freebox Pro gère de nombreux appareils connectés sans dégrader la bande passante grâce au Wi-Fi Tri-bande (fonction MU-MIMO).



Une fonction Wi-Fi invité entièrement dédiée aux visiteurs et isolée de votre réseau interne.



Une connexion simplifiée de vos équipements mobiles via un QR Code.

Pour séduire les entreprises, Free lance donc une offre 100% Pro plutôt prometteuse sur le papier : une Freebox Pro 100% fibre 10G Epon avec un WiFi tri-band qui permet une diffusion large grâce à une répéteur WiFi. Si jamais la connexion se coupe, un modem 4G est également de la partie pour permettre de continuer à travailler.



Ce n'est pas la seule nouveauté, puisque la compagnie de Xavier Niel en profite pour dévoiler un forfait mobile 5G, inclus dans l'offre fibre. Pour ceux qui veulent se passer de la box internet, il est également possible d'en profiter pour 19,99 € HT/mois. Ce dernier permet de profiter de 150 Go en France métropolitaine (25 Go en roaming dans plus de 70 pays), des appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine, USA, Canada, Chine, DOM ainsi que des appels, SMS et MMS illimités depuis Europe et DOM. À noter que chaque forfait supplémentaire coûtera 9,99€/mois pour les entreprises ayant souscrit à l'offre.