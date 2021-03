Facebook prépare Live Audio, une copie de Clubhouse

Depuis le mois de février, nous savons que Facebook travaille sur un concurrent de Clubhouse, le nouveau réseau social entièrement audio qui a suscité beaucoup d'attention récemment et qui a même levé 100 millions de dollars pour son développement. Maintenant, nous pouvons enfin avoir un premier aperçu de ce qu'on appelle en interne "Live Audio", la nouvelle fonctionnalité de Facebook qui est essentiellement une copie de Clubhouse.



Publicité

Le développeur Alessandro Paluzzi a trouvé comment activer la nouvelle fonctionnalité dans l'application mobile de Facebook, qui est toujours cachée aux utilisateurs lambdas. On apprend également comment fonctionnalité devrait fonctionner - du moins en fonction de sa version interne.

#Facebook keeps working on Audio rooms 👀



ℹ️ You will be able to choose between two types of audio rooms: Live Audio or (Private) Audio.

ℹ️ Live Audio rooms can be listened by anyone on Facebook. pic.twitter.com/4QUPIeW3hm