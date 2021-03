Bons plans iOS : The Almost Gone, ShapeOminoes, Rollit

Il y a 1 heure

Guillaume Gabriel

2

Les bons plans iOS du jour : 5 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 4 promos avec notamment The Almost Gone, ShapeOminoes, Rollit. L'occasion d'économiser 36€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée.

Applications gratuites iOS :

AirDisk Pro (App, iPhone / iPad, v6.1.4, 22 Mo, iOS 12.0, Felix Yew) passe de 2,29 € à gratuit. Une application qui va transformer votre iPhone ou iPad en clé de stockage sans fil. On peut ainsi transférer sans câble des fichiers volumineux (photo, vidéo, musique, document) entre son ordinateur et son iPhone ou iPad et inversement.



C'est pratique et ca fonctionne, alors que demander de plus ? Il y a même la possibilité de prévisualiser les fichiers.



Les + : Publicité Très facile Publicité Télécharger l'app gratuite AirDisk Pro





Thunderspace (App, iPhone / iPad, v10.2.2, 120 Mo, iOS 11.0, Franz Bruckhoff) passe de 2,29 € à gratuit. Publicité Thunderspace est une jolie application de relaxation par les créateurs de Haze, vous permettant de mieux vous endormir, ou de vous concentrer.



Tempête, pluie, sons de la nature : tout le monde trouvera son bonheur.



Les + : Une belle application pour se détendre ! Publicité Télécharger l'app gratuite Thunderspace





Flowing (App, iPhone / iPad, v1.3.5, 98 Mo, iOS 8.0, Franz Bruckhoff) passe de 4,49 € à gratuit.

Reprenez le contrôle de votre sommeil avec Flowing et rejoignez une communauté de miliers de personnes qui dorment mieux chaque nuit.



Sélectionnez des sons et des mélodies que vous aimez, combinez-les et réglez le volume de chaque son pour créer votre mélange. C’est simple et ça fonctionne !



Les + : Publicité Belle bibliothèque

Permet la méditation Publicité Télécharger l'app gratuite Flowing





Rollit (App, iPhone, v3.1, 14 Mo, iOS 12.0, chaman chlach) passe de 2,29 € à gratuit.

Rollit est le moyen le plus simple et le plus rapide de transférer des photos et des vidéos d'un ordinateur à l'appareil photo de l'iPhone.



Rollit fonctionne avec un câble USB classique, 3 fois plus rapide que le transfert Wi-Fi et il n'y a absolument aucun logiciel tiers à installer.



Profitez de la simplicité, quelques secondes suffisent pour faire le travail.



Les + : La rapidité Publicité Télécharger l'app gratuite Rollit





Scheme Color (App, iPhone / iPad, v1.0, 5 Mo, iOS 13.0, Roberto Antonio Campusano Acos...) passe de 3,49 € à gratuit. Scheme Color vous aidera à devenir un expert de la couleur. Il comprend plus de 80 schémas soigneusement sélectionnés, vous aidant à faire le bon choix de combinaison de couleurs à chaque fois.



Il est basé sur la roue chromatique à 24 sections et présente une vaste collection d'ambiances et de sentiments. Appuyez sur n'importe quelle couleur pour trouver les valeurs RVB, CMJN et HEX.



Les + : Parfait pour les designers Publicité Télécharger l'app gratuite Scheme Color





Jeux gratuits iOS :

ShapeOminoes (Jeu, Jeux de société / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3.2, 65 Mo, iOS 11.0, Wojciech Wysocki) passe de 2,29 € à gratuit.

Dans ShapeOminoes, l'objectif est simple: remplir la forme générée trois fois en utilisant différents types d'omino.



Chaque niveau a sa propre forme à remplir et se compose de trois sous-niveaux qui doivent être résolus afin de déverrouiller le suivant. Chaque sous-niveau a son propre type omino à utiliser. La difficulté augmente tout au long du jeu. Au début, les niveaux sont simples et apprennent à jouer. Après cela, ils deviennent plus gros, plus compliqués et plus difficiles.



Les + : Il y a plus de 120 niveaux à résoudre au total Publicité Télécharger le jeu gratuit ShapeOminoes





Loop & Dot (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v3.0.2, 35 Mo, iOS 9.0, John Zeglarski) passe de 1,09 € à gratuit. Loop & Dot est un jeu pour l'Apple Watch. Faites simplement glisser votre doigt verticalement pour changer la forme de la boucle et couvrez le point autant de fois que possible avant l'expiration du délai.



Vous devez également éviter la boucle sombre car elle mettra fin au jeu instantanément une fois couverte. Loop & Dot comprend deux modes de jeu.



Les + : Simple, mais prenant ! Publicité Télécharger le jeu gratuit Loop & Dot





Promotions iOS :

Pocket Academy (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone / iPad, v2.15, 235 Mo, iOS 7.0, Kairosoft Co.,Ltd) passe de 5,49 € à 1,09 €.

Pocket Academy propose un jeu de gestion d'université où il faudra gérer de jeunes étudiants ambitieux, parfois amoureux avec leurs besoins et leurs humeurs.



Comme souvent avec ce studio, le gameplay est très efficace et la durée de vie énorme. Il faudra par contre parler un minimum anglais.



Les + : Gameplay simple et efficace

Addictif Publicité Télécharger Pocket Academy à 1,09 €





Samorost 3 (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.470.5, 1,2 Go, iOS 10.0, Amanita Design s.r.o.) passe de 5,49 € à 2,29 €.

Samorost 3 est un jeu d'aventure/exploration conçu par les développeurs primés de Machinarium et Botanicula.



Avec toujours une patte graphique superbe et unique, Samorost 3 est un point & click encore plus savoureux grâce à un univers qui fourmille de détails. La réalisation s'appuie sur un mélange entre la photo et le dessin manuel, ce qui le rend si unique.



Un mélange entre dépaysement et exploration musicale où, pour progresser, il faut expérimenter et jouer avec les différentes scènes pleines de vie. Des casses-têtes vous attendent.



Les + : Poétique...

... Magique même Publicité Télécharger Samorost 3 à 2,29 €





DRAGON QUEST III (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.6, 89 Mo, iOS 7.0, SQUARE ENIX) passe de 9,99 € à 7,99 €.

Chaque arme merveilleuse, sort spectaculaire et adversaire redoutable de ce monde riche, regorgeant d’éléments de fantasy, vous attend dans l'épisode 3 qui n'a pas troqué ses habits pixélisés.

Lancez-vous dans une aventure inoubliable, avec jusqu’à 4 compagnons personnalisables dans les moindres détails à Patty’s Party Planning Place ! Choisissez le nom, sexe, et job de chacun des aventuriers afin de créer l’équipe de vos rêves ! Attribuez jusqu’à 9 vocations aux membres de l’équipe, un choix qui déterminera leurs statistiques, équipement, sorts et compétences.



DRAGON QUEST III: The Seeds of Salvation est doté d’une histoire indépendante qu’il est tout à fait possible d’apprécié sans avoir joué au préalable à DRAGON QUEST I ou DRAGON QUEST II.

Télécharger DRAGON QUEST III à 7,99 €