Bon plan : 23 appareils Amazon sont en promotions (jusqu'à -50%)

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Vous souhaitez acheter une nouvelle enceinte connectée, une caméra de surveillance sans fil dernière génération... ? Ne bougez plus, vous êtes au bon endroit ! Amazon propose aujourd'hui des promotions sur 23 de ses produits, les réductions vont du -10% jusqu'au -50%. Profitez-en vite, les ventes du printemps d'Amazon risquent de ne pas durer longtemps.

Vous allez forcément y trouver votre bonheur !

Tout ce que touche Amazon est une réussite depuis ces dernières années. L'entreprise maitrise à la perfection le marché des enceintes connectées, apporte une concurrence impressionnante à l'Apple TV et à la Chromecast et se fait une place de plus en plus importante dans le secteur des caméras de surveillance.

Tout ce succès n'est pas arrivé du jour au lendemain, pour réussir à imposer ses produits, Amazon a travaillé sur l'intelligence artificielle pour développer un assistant vocal performant, mais aussi sur ses produits en général avec à chaque fois des caractéristiques à la hauteur du marché.

Aujourd'hui, Amazon a voulu profiter de l'arrivée du printemps pour proposer une série de réductions sur ses produits phares, ceux qui sont les plus populaires et les plus appréciés chez les clients !



Pour vous aider à vous y retrouver dans cette "opération bon plan", nous vous proposons une liste complète des produits en réduction. Pour être redirigé sur le bon produit, il vous suffit juste de cliquer sur le prix qui correspond !

Nom du produit Type Note client Livraison Prix avec promotion Nouvel Echo Dot (4e génération) blanc Enceinte connectée 4.5/5 1 à 2 jours 29,99€ (au lieu de 59,99€) Kindle Paperwhite avec écran 6 pouces Liseuse 4.5/5 1 jour ouvré (abonné prime) 89,99€ (au lieu de 129,99€) Echo Dot (3e génération) Tissu anthracite Enceinte connectée 4.5/5 1 jour ouvré (abonné prime) 24,99€ (au lieu de 49,99€) Echo Show 5 blanc Enceinte connectée avec écran 4.5/5 1 jour ouvré (abonné prime) 49,99€ (au lieu de 89,99€) Fire TV Stick 4K Ultra HD Clé HDMI connectée 4.5/5 1 jour ouvré (abonné prime) 44,99€ (au lieu de 59,99€) Kindle avec éclairage frontal intégré Liseuse 4.5/5 À partir du 11 avril 59,99€ (au lieu de 79,99€) Echo Show 8 en Tissu anthracite Enceinte connectée avec écran 4.5/5 1 jour ouvré (abonné prime) 79,99€ (au lieu de 129,99€) Fire TV Cube avec Alexa et 4K Ultra HD Boitier connecté 4.5/5 1 jour ouvré (abonné prime) 69,99€ (au lieu de 119,99€) Kindle Oasis Liseuse 4.5/5 À partir du 29 mars 179,99€ (au lieu de 249,99€) Blink Outdoor Caméra de surveillance 4/5 1 jour ouvré (abonné prime) 89,99€ (au lieu de 119,99€) Echo Flex Boitier de commandes domotique 4.5/5 1 jour ouvré (abonné prime) 19,99€ (au lieu de 29,99€) Echo Auto Petite enceinte pour véhicule 4/5 1 jour ouvré (abonné prime) 39,99€ (au lieu de 59,99€) Blink mini Caméra de surveillance miniature 4.5/5 1 jour ouvré (abonné prime) 30,99€ (au lieu de 39,99€) Blink Indoor Caméra de surveillance sans fil HD 4/5 1 jour ouvré (abonné prime) 74,99€ (au lieu de 99,99€) Echo Studio Enceinte connectée avec Dolby Atmos 4.5/5 À partir du 2 avril 169,99€ (au lieu de 199,99€) Ring Video Doorbell 3 Sonnette connectée avec vidéo HD 4/5 1 jour ouvré (abonné prime) 129€ (au lieu de 179€) Ring Stick Cam Battery Caméra de surveillance avec Alexa 4.5/5 1 jour ouvré (abonné prime) 79€ (au lieu de 99€) Ring Alarm Kit 5 pièces Système de sécurité 4.5/5 1 jour ouvré (abonné prime) 159€ (au lieu de 229€) Ring Spotlight Cam Wired Caméra de surveillance HD avec projecteur LED et alarme 4.5/5 1 jour ouvré (abonné prime) 179€ (au lieu de 229€) Blink Mini (pack de 2) Caméra de surveillance miniature 4.5/5 1 jour ouvré (abonné prime) 61,98€ (au lieu de 74,99€) Ring Stick Up Cam Eite Caméra de surveillance HD (version filaire) 3.5/5 1 jour ouvré (abonné prime) 149€ (au lieu de 199€) Nouvel Echo Dot (4e génération) avec Amazon Smart Plug Enceinte et prise connectée 4.5/5 À partir du 5 avril 39,98€ (au lieu de 84,98€) Echo Dot (3e génération) avec Tapo Ampoule (E27) Enceinte et ampoule connectée 4.5/5 1 jour ouvré (abonné prime) 31,98€ (au lieu de 64,89€)

Attention, certains produits mentionné dans le tableau sont disponibles en livraison que pour la France Métropolitaine et Monaco. Vous avez une information sur la page de l'article (tout en haut) si c'est le cas.

Comme vous pouvez le constater, la majorité des produits sont disponibles avec la livraison Prime, avec l'abonnement Amazon Prime, vous bénéficiez de la livraison le lendemain de la commande (ou le soir même).

Profitez-en au tarif de 49€ par an ou à 24€ si vous avez moins de 25 ans.