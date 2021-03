Apple Plans commence à afficher les radars aux Pays-Bas

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

8



Bonne nouvelle pour les utilisateurs d'iPhone, Apple Plans commence à afficher les informations sur les radars routiers.



Le blog néerlandais iCulture rapporte ce matin qu'Apple Maps affiche désormais des informations sur les radars dans certaines régions des Pays-Bas, ce qui suggère qu'Apple est en train de déployer la fonctionnalité dans le pays. De même, un utilisateur en Belgique a eu droit à la même surprise.

Publicité

Enfin les radars sur Apple Plans !

Image de CarPlay via iCulture



Lors du guidage en voiture avec ‌Apple Plans, que ce soit sur iPhone ou via CarPlay, certains conducteurs ont été alertés de l'emplacement des radars sur les routes via une icône jaune montrant un appareil photo avec son flash en fonctionnement. Les cartes indiquent l'emplacement des caméras de vitesse fixes ainsi que les radars de feux rouges.



Actuellement, Apple ne propose pourtant officiellement la gestion radars qu'au Canada, en Irlande, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Avec ce test grandeur nature aux Pays-Bas (et en Belgique), une sortie dans de nouveaux pays semble à l'ordre du jour. Espérons que la France soit prévue, tout comme la Suisse par exemple.

Et les radars mobiles ?

Quant aux radars mobiles, rappelons qu'Apple travaille également sur une nouvelle fonctionnalité pour iOS 14.5 qui permet aux utilisateurs de signaler les contrôles de vitesse le long d'un itinéraire, suggérant qu'une future version de Plans pourrait utiliser le crowdsourcing pour alerter les conducteurs des radars mobiles. Une manière de rattraper enfin un certain Waze.



Voici un aperçu des radars de Plans sur iPhone :

Image d'Apple Plans sur iPhone via iCulture