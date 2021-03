Uber propose un service 100% électrique à Londres

Il y a 7 heures (Màj il y a 6 heures)

Alexandre Godard

Uber améliore son service dans l'une des plus grandes capitales d'Europe nommée Londres. Après Uber Green, voici Uber électrique qui comme son nom l'indique, vous permettra de réserver une course en ayant la certitude que le chauffeur soit équipé d'une voiture électrique.

Uber lance son service électrique pour les londoniens

Nous sommes actuellement en 2021 et vous l'aurez sûrement remarqué, le monde de l'électrique prend de plus en plus de place dans notre quotidien. Après l'ascension de Tesla, toutes les marques que nous connaissons comme Volkswagen, Peugeot, Renault, Mercedes, Audi... ont travaillé d'arrache-pied pour se lancer dans le monde de l'électrique.



Les voitures électriques sont donc désignées comme le futur de l'automobile pour protéger au maximum notre planète. Londres a d'ailleurs pris le sujet très au sérieux car on se rappelle qu'il y a un peu plus d'un an, en février 2020, le premier ministre Boris Johnson a annoncé qu'il voulait que seuls les voitures 100% électriques soient acceptés pour circuler dans Londres à partir de 2035. Autrement dit, d'ici une quinzaine d'années, les voitures thermiques et hybrides ne pourront plus rentrer dans Londres.



Uber, la société de "taxis modernes" a visiblement pris les mots du premier ministre au pied de la lettre car à partir d'aujourd'hui, il est possible de commander un Uber électrique lorsque vous êtes dans la zone 1 de Londres et vous rendre n'importe où à travers la ville. Voici donc une nouvelle avancée du côté d'Uber qui pour sa part, souhaite être entièrement électrique dans la capitale anglaise d'ici 2025 soit à peine 4 ans.

Pour faciliter cette transition, Jamie Heywood, directeur général d'Uber Europe a déclaré qu'aucuns frais supplémentaires ne seraient demandés aux chauffeurs pour qu'ils passent à l'électrique.

Nous continuons de nous associer avec les conducteurs pour les aider à passer à l'électrique et aujourd'hui, nous sommes ravis de commencer à offrir aux conducteurs la possibilité de choisir un véhicule électrique sans frais supplémentaires, permettant à tous les utilisateurs d'Uber de jouer leur rôle dans le nettoyage des transports urbains.



Après l'apparition du service Uber Green qui propose une course dans une voiture hybride, voici une nouvelle catégorie qui s'inscrit tout à fait dans l'air du temps. Toujours dans le but d'inciter les clients à utiliser ce service, Uber offre une réduction de 15%. C'est une action qui est effective depuis janvier 2019 avec Uber Green et au vu des derniers chiffres, cela semble porter ses fruits. En un peu plus de deux ans, ce n'est pas moins de 172 millions de dollars récoltés et une flotte de voitures hybrides qui est passé de 100 à 1600. Voici donc une très belle initiative de la part d'Uber même s'il va falloir encore énormément de travail pour arriver au 100% électrique dans Londres. À l'heure où nous écrivons ces lignes, 1600 véhicules sur 45 000 en activité sont hybrides ou électriques. Espérons que ce service débarque dans Paris dans les mois à venir.



