Apple Pay est actuellement compatible dans des dizaines de pays et ne cesse d'augmenter sa popularité à travers le monde. Preuve en est, c'est désormais l'Afrique du Sud qui accueille depuis ce matin le service d'Apple pour les clients de trois banques différentes.

MacRumors l'avait annoncé en début d'année et c'est désormais officiel, Apple Pay débarque en Afrique du Sud ! Plusieurs clients au sein de plusieurs banques ont reçu des invitations suggérant d'ajouter leur carte de crédit dans le service de paiement d'Apple.

Parmi les banques concernées, on retrouve pour le moment Discovery, Nedbank et Absa. De la même façon que nous autres européens, il suffit de se rendre dans l'application Wallet de son iPhone, cliquer sur le petit bouton + en haut à droite et rentrer son numéro de carte.



Apple Pay has just gone live in South Africa 🚀 🌍



So far it looks like @Discovery_SA and @Nedbank cards are supported.