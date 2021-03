Apple Plans : les directives Covid-19 sont affichées pour plus de 300 aéroports

Apple sait que la crise sanitaire que nous vivons provoque des difficultés dans les déplacements, pour aider ses utilisateurs, le géant californien vient d'apporter une grosse mise à jour pour Apple Plans. Désormais, de nombreux aéroports dans le monde vont afficher les directives Covid-19 pour la présence à l'intérieur et pour l'enregistrement.

Publicité

Bonne nouvelle, si vous avez un voyage en avion de prévu, vous allez pouvoir être informé facilement et rapidement de ce qui vous attend à l'aéroport. En effet, Apple Plans indique désormais aux utilisateurs d'iPhone, d'iPad et de Mac les procédures de chaque aéroport en ce qui concerne la pandémie en cours. Toutes les informations proviennent de Airports Council International, une association basée au Canada qui s'occupe de regrouper les informations clés dans chaque aéroport dans le monde.

Luis Felipe de Oliveira, le directeur général du Conseil international des aéroports a déclaré :

La reprise du transport aérien dépendra de la confiance des passagers dans l'accent mis par l'industrie sur leur santé et leur bien-être. Le fait que ces informations soient affichées dans Apple Maps contribuera à rendre ces données cruciales beaucoup plus largement accessibles aux passagers. Cela aidera les passagers à planifier leur voyage et à être rassurés sur le fait que leur santé et leur sécurité restent une priorité pour l'industrie alors que nous travaillons tous à un retour soutenu aux opérations et à la connectivité mondiale. La collaboration reste essentielle à une reprise coordonnée à l'échelle mondiale et nous sommes reconnaissants à nos membres pour le partenariat que nous avons forgé pour fournir cet important outil qui contribuera au rétablissement de la confiance des passagers dans le transport aérien.