L'iPhone 13 Pro Max sera équipé d'un appareil photo grand angle f/1.5

Il y a 3 heures (Màj il y a 1 heure)

Medhi Naitmazi

Bien qu'Apple ne devrait pas révolutionner ses caméras arrières sur la prochaine série d'iPhone 13, le modèle le plus grand, le 13 Pro Max, devrait conserver une longueur d'avance grâce à une ouverture effective plus grande de son capteur principal, selon l'analyste Ming-Chi Kuo.

Un iPhone 13 Pro Max seul devant le reste de la gamme

Kuo a dévoilé l'information dans une note qui détaille le pipeline d'approvisionnement en lentilles d'Apple. Selon les dernières vérifications de l'analyste, un objectif d'une ouverture de f/1,5 sera monté en tant que capteur grand angle du prochain iPhone 13 Pro Max, ouvrant potentiellement la porte à une meilleure photographie nocturne et à une amélioration du mode portrait (bokeh).



Les autres modèles 2021 d'Apple, qui incluraient un iPhone 13 mini, un iPhone 13 et un iPhone 13 Pro devraient partager un objectif grand angle f/1.6 de conception similaire voire identique à celle introduite sur l'iPhone 12 en 2020. C'est également celui-ci qui équipe l'iPhone 12 Pro Max.



Comme les iPhone 12, chaque appareil photo grand angle des iPhone 13 sera doté d'une pile d'objectifs à 7 éléments pour optimiser les capacités de collecte de lumière et réduire les aberrations chromatiques. Apple devrait faire passer tous les objectifs arrières au 7P dans les années à venir. L'utlra grand-angle ainsi que le téléobjectif.

Le triple capteur de l'iPhone 12 Pro Max. © Apple.

Un nouveau venu pour produire les lentilles des iPhone 13

Kuo pense que le fournisseur chinois de lentilles Sunny Optical est prêt à passer les tests de vérification de la qualité de ses composants 7P et devrait bientôt entrer dans la chaîne d'approvisionnement d'Apple. Si tout se passe bien, la société commencera à expédier des objectifs grand angle 7P pour iPhone 13 au deuxième trimestre 2021.



Si vous êtes avide de nouveauté photographique, sachez qu'Apple prévoit des mises à niveau majeures pour 2022 et 2023. Il y a quelques semaines, Kuo a déclaré que l'iPhone de l'année prochaine adopterait probablement un design monocoque qui intègre le moteur à bobine mobile d'un appareil photo à son réseau d'objectifs, économisant de l'espace interne tout en augmentant la robustesse de l'appareil. L'année suivante pourrait marquer l'introduction de la technologie d'objectif périscope compact pour la partie zoom optique.



Au-delà de l'iPhone, les besoins d'Apple en lentilles optiques devraient augmenter considérablement au cours des prochaines années à mesure que le géant de la technologie se lance dans de nouveaux marchés avec des produits comme les Apple Glass et même l'Apple Car...