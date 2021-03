Vectornator 4.0 : la meilleure alternative gratuite à Illustrator sur iOS et macOS

Il y a 3 heures

Alban Martin

Réagir



Vectornator Pro est l'une des meilleures applications de dessin vectoriel professionnel sur les appareils Apple. Mieux, l'app est gratuite et très souvent mise à jour. Près de trois ans après sa sortie sur App Store, Vectornator propose une solide version 4.0 remplie de nouveautés !

Publicité

Vectornator 4.0 : de nombreuses nouveautés

Vectornator propose un outil complet pour le dessin vectoriel numérique, comprenez par là que vous pouvez redimensionner vos oeuvres comme bon vous semble. La principale évolution concerne l'adaptation aux grands écrans, que ce soit sur iPad Pro ou sur Mac grâce à un portage en bonne et due forme. Vectornator tourne d'ailleurs de manière native sur les Mac M1, histoire d'être encore plus performant que son concurrent, Illustrator d'Adobe.



Pas mal pour celle qui compte déjà plus de 3,5 millions de téléchargements et qui a levé récemment 10 millions de dollars pour poursuivre son développement. En même temps, comme tout est gratuit, on se demande comment ils ont tenu jusqu'ici.

Notre objectif est de faire de Vectornator un outil de conception de premier ordre. Avec la version 4.0, nous poussons Vectornator plus loin avec de nouvelles fonctionnalités révolutionnaires et un tout nouveau niveau de finition.

Pour en revenir aux nouveautés, on trouve une conception graphique plus simple et intuitive avec notamment des actions rapides, des paramètres rapides, la prise en charge des emojis dans l'outil de texte et de pinceau, ainsi que le support des périphériques d'entrée sensible à la pression comme les trackpads par exemple.



Pour la partie exportation, l'interface a été complètement revu avec un design en style verre dépoli. De même, Vectornator propose une refonte des paramètres, le tout à la sauce Big Sur.

Publicité





Actions rapides

Avec les actions rapides, vous pouvez désormais effectuer les actions les plus courantes directement à l'intérieur du canevas, sans avoir à ouvrir l'inspecteur.



Vous sélectionnez un élément et des actions rapides apparaissent juste en dessous. Vous pouvez modifier l'opacité, l'ordre de la pile, la largeur du trait, la taille de la police, le type de police et effectuer un certain nombre d'actions telles que le regroupement ou l'alignement d'objets ainsi que le traçage automatique des images.

Nouveau look

Dans la version 4.0, l'interface utilisateur en verre dépoli lancée à la fin de 2018 a été améliorée avec l'utilisation de barres de navigation natives ainsi que l'utilisation de magnifiques symboles SF conçus sur mesure. C'est le pack d'icônes d'Apple. La firme fournit plus de 2400 belles icônes vectorielles dans plusieurs poids différents.

Publicité

Sensibilité à la pression des brosses et autres améliorations

Dans cette version, les performances des brosses sont en hausse mais surtout, on trouve un support de sensibilité à la pression pour améliorer le dessin.

Toute nouvelle exportation

L'interface utilisateur d'exportation a été repensée pour l'essentiel. Vous pouvez maintenant sélectionner le plan de travail que vous souhaitez exporter, directement dans l'écran d'exportation.



De plus, on note la prise en charge de time-lapse multi plan de travail.

Refonte rapide des paramètres et des paramètres

Les paramètres rapides permettent, en quelques clics, de basculer rapidement les paramètres les plus importants directement sur le canevas. Et ces paramètres rapides sont personnalisables.

Améliorations de l'outil de texte

Vous pouvez enfin ajouter des emoji à vos œuvres. Vetornator propose également des polices multicolores.



Bref, une version majeure à ne pas manquer pour ceux qui dessine sur ordinateur, et plus particulièrement sur les appareils Apple. 100% gratuit !

Télécharger l'app gratuite Vectornator