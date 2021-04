Apple commence à rejeter les apps qui contournent l’IDFA sous iOS 14.5

Il y a 30 min

Medhi Naitmazi

Réagir



Selon un nouveau rapport de Forbes, Apple commence à rejeter les mises à jour d'applications non conformes aux règles de transparence du suivi des applications que la société applique à partir d'iOS 14.5. Et ce, même si ce firmware n’est pas encore disponible en version finale.

Publicité

Apple analyse le code des apps pour vérifier qu’elles respectent la transparence du suivi

Les applications doivent demander l'autorisation d'accéder à l'identifiant publicitaire - l'IDFA - de l'iPhone d'un utilisateur afin de le suivre à travers les applications à des fins de ciblage, une règle que les applications devront respecter lors du lancement d'iOS 14.5.



Cette nouveauté empêche également les applications d'utiliser d'autres méthodes de contournement pour suivre les utilisateurs, ce qui pose déjà des problèmes à certains développeurs.

Plusieurs applications ont été rejetées jusqu'à présent, Forbes répertoriant Heetch, Radish Fiction et InnoGames, par exemple. Les développeurs qui se voient refuser leur build reçoivent le message suivant :

Publicité

Votre application utilise des données d'appareil et d'utilisation converties par algorithme pour créer un identifiant unique afin de suivre l'utilisateur.

L'analyste en marketing mobile Eric Seufert a déclaré que le SDK de la société de mesure mobile Adjust est en faute en raison des données qu'il collecte pour réaliser une empreinte digitale des appareils. Adjust, qui est installé dans plus de 50 000 applications, affirme qu'il «maximise l'impact» du marketing mobile.



Apple bloque les applications qui utilisent des techniques d'empreintes digitales pour collecter des données dans le but de créer un profil d'un utilisateur qui permet de le suivre même sans identifiant publicitaire. La collecte de données utilise des mesures telles que la version du logiciel, l'heure depuis la dernière mise à jour, l'heure depuis le dernier redémarrage, le niveau de charge, l'état de la batterie, etc.



La position d'Apple est que si un client a refusé l'utilisation de l'IDFA pour le suivi des publicités, cet utilisateur a également refusé d'autres méthodes de suivi. Les règles de l'App Store d'Apple stipulent que les développeurs d'applications ne peuvent pas collecter de données à partir d'un appareil dans le but de l'identifier, et les développeurs sont responsables de tout le code de suivi dans leurs applications, y compris les SDK tiers qu'ils utilisent.



Adjust a maintenant mis à jour son SDK pour supprimer le code qui accède à des données telles que le type de processeur, la mémoire du téléphone, l'état de charge et le niveau de la batterie, de sorte que les applications qui ont été rejetées peuvent être en mesure d'avoir leurs mises à jour autorisées après l'installation du nouveau SDK.



On ne sait toujours pas quand Apple prévoit de publier iOS 14.5, mais nous avons eu six bêtas jusqu'à présent et le logiciel devrait être disponible au public au printemps. Avec les règles de transparence du suivi des applications qui commencent à être appliquées pour les mises à jour, il est possible qu'Apple sorte la nouvelle version dans les prochains jours. En tout cas chez iSoft, nous avions été les premiers à suivre les règles puisque depuis septembre 2020, notre application affiche la popup de suivi publicitaire pour vous laisser le choix. Cf capture.