Apple ne signe plus iOS 14.4.1 depuis ses serveurs

Ainsi, depuis quelques minutes, il n'est plus possible de mettre à jour ou de faire une restauration vers cette version spécifique. Idem pour les iPad sous iPadOS 14.4.1.

iOS 14.4.2 étant désormais disponible en version finale pour tous les utilisateurs depuis le 26 mars, Apple vient d'arrêter de signer iOS 14.4.1 sur ses serveurs. Cela signifie que les possesseurs d’iPhone qui ont mis à jour leurs appareils vers iOS 14.4.2 ou iOS 14.5 bêta ne peuvent plus revenir à iOS 14.4.1.

