WhatsApp teste la migration de l'historique des discussions entre iPhone et Android

Reste désormais à savoir si la fonctionnalité verra le jour pour tous, et si oui, à quelle date elle sera lancée.

Selon nos confrères du site web WABetaInfo, WhatsApp teste actuellement la possibilité de migrer facilement l'historique des discussions entre un iPhone et un appareil Android. Cette fonctionnalité fait partie d'un changement stratégique de la société, permettant une meilleure communication entre les devices.

Il semblerait que la célèbre application de messagerie instantanée WhatsApp Messenger (v2.21.60, 154 Mo, iOS 10.0) s'apprête une nouvelle fois à proposer une belle nouveauté. En effet, les développeurs de cette dernière ont travaillé ces dernières semaines à une meilleure communication entre la version iOS et Android.

