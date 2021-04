Tim Cook ne voit pas l'anti-tracking d'iOS 14.5 comme une position marketing

Il y a 1 heure

Julien Russo

2



L'arrivée imminente d'iOS 14.5 et de sa solution anti-tracking pour le respect de la vie privée des utilisateurs provoque de l'anxiété et du stress dans l'industrie de la publicité. En effet, il ne sera plus possible de surveiller comme avant votre activité en ligne depuis votre iPhone/iPad, désormais les annonceurs devront avoir votre autorisation. Tim Cook vient de s'exprimer au sujet de ce changement majeur au sein d'iOS et d'iPadOS, selon lui il ne s'agit pas du tout d'une prise de position d'Apple.

Publicité

Le point de vue du CEO d'Apple

L'anti-tracking d'iOS 14.5 est une nouveauté qui fait débat, d'un côté on a les annonceurs qui subissent un énorme préjudice financier puisqu'ils ne pourront plus traquer comme ils veulent les utilisateurs d'iPhone et d'iPad, de l'autre on a les clients qui sont heureux de pouvoir enfin exprimer leur consentement ou non.

Tim Cook s'est confié auprès du média Toronto Star, selon ses propos, il ne s'agit pas d'une prise de position, mais plutôt d'un acte bienveillant pour re-donner le pouvoir aux utilisateurs, qui il faut l'avouer... n'ont jamais vraiment eu leur mot à dire sur iOS et iPadOS !

Selon le CEO d'Apple, il ne faut pas voir cette nouveauté comme un bloqueur de publicité, le fonctionnement n'est pas du tout le même affirme Tim Cook :

L'objectif est de donner à l'utilisateur une option pour accepter d'être pisté ou non. Cela paraît très banal mais pour une raison ou une autre c'est devenu sujet à controverse.

Lors de votre navigation au sein des apps, vous aurez toujours de la publicité, cependant, si vous refusez d'être traqué, il s'agira d'affichage publicitaire standard qui n'aura aucun rapport avec votre historique de navigation ou votre récente activité.

Au cours de l'interview, Cook a également confirmé qu'à travers cette nouveauté, Apple ne cherche pas à prendre une "posture marketing" :

Ce n'est absolument pas une posture marketing pour nous. Si vous revenez en arrière dans l'histoire d'Apple, vous verrez que nous parlons de la vie privée depuis très longtemps. Nous pensons que la situation est urgente.

À ceux qui pense qu'Apple livre une bataille contre la publicité numérique, le CEO affirme que cela est complètement faux, Apple n'est pas contre la publicité, au contraire elle permet de rémunérer des petits développeurs qui ont choisi la gratuité de leurs apps sur l'App Store !

Nous ne sommes pas contre la publicité numérique. Je pense que ce type de publicité va prospérer dans toutes les situations, car de plus en plus de temps est passé en ligne et de moins en moins devant des programmes de télévision. Et la publicité numérique fonctionnera dans tous les cas.

La majorité des annonceurs voient cette nouveauté comme une contrainte, cependant chez Apple on a dans l'esprit que cela pourrait aider l'industrie publicitaire. Si on continue dans ce sens où les utilisateurs sont en permanence traqués, tout le monde perdra confiance envers les publicités numériques, avec ce système, les utilisateurs vont pouvoir reprendre le contrôle et ne plus être méfiants envers certaines applications.