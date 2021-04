Le 120 Hz disponible sur les iPhone 13 Pro puis tous les modèles l'année suivante

Les fans inconditionnels d'Apple perdent de plus en plus patience au sujet de l'écran 120 Hz qui n'est toujours pas implanté dans l'iPhone. Espérons que les informations de ces derniers mois ainsi que celle-ci soit réelles et que l'iPhone 13 Pro prévu pour le mois de septembre nous fasse la surprise d'accueillir un taux de rafraîchissement élevé.

Si vous êtes fan de la Pomme, vous êtes sûrement au courant que la marque prend souvent son temps pour que les choses soit bien faites quitte à être en retard sur certains points. C'est le cas de l'écran 120 Hz que nous avons maintenant l'habitude de voir sur énormément de modèles de smartphones Android (pour ne pas dire tous) mais qui manque toujours à l'appel chez Apple, même sur l'iPhone 12.



Ces derniers mois, des dizaines de rumeurs & analyses n'ont cessées de paraître sur internet et c'est une nouvelle fois le cas en ce 13 avril 2021. Ross Young, analyste pour Display Supply Chain Consultants confirme que pour sa part, la technologie ProMotion (120 Hz) sera au cœur de la gamme iPhone sur les deux prochaines années. La production de ce genre d'écrans devrait plus que doublé aux États-Unis sur cette période.

Pour être totalement précis et rejoindre les rumeurs incessantes sur le sujet, il y a fort à parier pour que cette technologie soit présente en premier lieu sur les iPhone 13 Pro avant d'être étendu sur toute la gamme l'année suivant lors de la sortie de l'iPhone 14. Et Ross Young avait déjà prédit que l’iPhone 12 n’aurait pas cette nouveauté en juillet 2020.



We now predict LTPO backplanes to overtake LTPS in AMOLED smartphones on a $US basis in 2023 with a big uptake from Apple over that period... pic.twitter.com/0N2gqJF3Mp